Премьер Грузии назвал абсурдным заявление адвоката Саакашвили о "подготовке его ликвидации" в тюремной больнице

По словам премьера, соратники Саакашвили "делают подобные панические, абсурдные заявления, исходя из собственных развращенных умов".

"Как может правительство спланировать такую ужасную провокацию? Тем самым они подтверждают свои планы. Они думают о том, что бы они сделали, если бы были на нашем месте, и они делали это много раз", – сказал политик.

По его словам, "никто не мешает Саакашвили есть".

"Я хочу сказать, что у нас полностью прозрачный процесс. У нас ведется постоянный круглосуточный мониторинг врачей. Поэтому мы думаем, что это очередная попытка театрализованной постановки, которая также закончится неудачей", – сказал Гарибашвили.

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили и 19 октября рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики. В ночь на 23 октября состояние политика резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови, сообщила народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Адвокат политика Бека Басилая рассказал 23 октября, что власти Грузии соглашаются на перевод Саакашвили в тюремный госпиталь и что защита Саакашвили обеспокоена этим из-за вопросов безопасности. В тот же день консилиум собрался снова, врачи рекомендуют отправить политика, который голодает уже 24-й день, в высокопрофильную гражданскую медицинскую клинику.

24 октября Ника Гвамария заявил, что в тюремной больнице, куда Саакашвили могут перевести из тюрьмы, готовится так называемый импровизированный бунт.