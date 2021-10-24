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Премьер Грузии назвал абсурдным заявление адвоката Саакашвили о "подготовке его ликвидации" в тюремной больнице

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Гвамария: Никто не мешает Саакашвили есть
Гвамария: Никто не мешает Саакашвили есть
Фото: EPA

Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили считает "абсурдным" заявление адвоката Ники Гварамии о возможной "попытке ликвидации" в тюремной больнице экс-президента Грузии, нынешнего главы Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили. Об этом Гарибаршвили заявил 24 октября, сообщает канал Rustavi2.

По словам премьера, соратники Саакашвили "делают подобные панические, абсурдные заявления, исходя из собственных развращенных умов".

"Как может правительство спланировать такую ужасную провокацию? Тем самым они подтверждают свои планы. Они думают о том, что бы они сделали, если бы были на нашем месте, и они делали это много раз", – сказал политик.

По его словам, "никто не мешает Саакашвили есть".

"Я хочу сказать, что у нас полностью прозрачный процесс. У нас ведется постоянный круглосуточный мониторинг врачей. Поэтому мы думаем, что это очередная попытка театрализованной постановки, которая также закончится неудачей", – сказал Гарибашвили.

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили и 19 октября рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики. В ночь на 23 октября состояние политика резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови, сообщила народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Адвокат политика Бека Басилая рассказал 23 октября, что власти Грузии соглашаются на перевод Саакашвили в тюремный госпиталь и что защита Саакашвили обеспокоена этим из-за вопросов безопасности. В тот же день консилиум собрался снова, врачи рекомендуют отправить политика, который голодает уже 24-й деньв высокопрофильную гражданскую медицинскую клинику.

24 октября Ника Гвамария заявил, что в тюремной больнице, куда Саакашвили могут перевести из тюрьмы, готовится так называемый импровизированный бунт.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку. С тех пор он похудел как минимум на 15 кг, говорила его возлюбленная Ясько.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, голодовка, адвокат
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