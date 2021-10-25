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Саакашвили голодает 25-й день. В Рустави произошли стычки на акции в его поддержку

Сторонники Саакашвили требуют госпитализировать его в гражданскую клинику
Сторонники Саакашвили требуют госпитализировать его в гражданскую клинику
Фото: newsgeorgia.ge

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили поддерживает голодовку 25-й день. Вечером 24 октября у Руставской тюрьмы прошла акция в его поддержку, сообщило издание "Новости-Грузия".

У пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, куда был помещен политик после задержания, вечером собралось несколько тысяч человек. Участники митинга требовали, чтобы экс-президент незамедлительно был переведен в многопрофильную клинику гражданского сектора.

Акция под слоганом "Свободу Мише" была организована партией Саакашвили "Единое национальное движение". На ней выступил, в частности, кандидат в мэры Рустави от этой партии, бывший губернатор Квемо-Картли Давид Киркитадзе. Он призвал граждан принять участие во втором туре муниципальных выборов 30 октября и проголосовать за оппозицию.

Когда сторонники оппозиции собирались на акцию под офисом Киркитадзе, там произошло столкновение между ними и активистами правящей "Грузинской мечты", сообщило местное агентство InfoRustavi.

Противники Киркитадзе обвинили политика в том, что на прошлом посту он совершал преступления, и заявили о недопустимости назначения его мэром.

Один из протестующих утверждает, что Киркитадзе ударил его. Впоследствии ситуация несколько раз обострялась. В конфликт оказались вовлечены до полусотни человек.

https://www.facebook.com/inforustavi/videos/459233185495471/

https://www.facebook.com/inforustavi/videos/616954896308968/

Сам Киркитадзе охарактеризовал случившееся, как "нападение на офис, попытку вторжения и вмешательство в политическую деятельность", сообщает "Грузия Online". Он также заявил, что среди нападавших был агенты полиции. 

В МВД Грузии начали расследование инцидента по ст. 126 (насилие) Уголовного кодекса Грузии.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку. С тех пор он похудел как минимум на 15 кг, говорила его возлюбленная, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили и 19 октября рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики. В ночь на 23 октября состояние политика резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови, сообщила Ясько.

Адвокат политика Бека Басилая рассказал 23 октября, что власти Грузии соглашаются на перевод Саакашвили в тюремный госпиталь и что защита Саакашвили обеспокоена этим из-за вопросов безопасности. В тот же день консилиум собрался снова, врачи рекомендуют отправить политика в гражданскую медицинскую клинику.

Теги: Грузия, оппозиция, протесты, Михаил Саакашвили, митинг, столкновения, расследование, голодовка, акции протеста, задержание Саакашвили в Грузии
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