Саакашвили голодает 25-й день. В Рустави произошли стычки на акции в его поддержку

У пенитенциарного учреждения №12 в Рустави, куда был помещен политик после задержания, вечером собралось несколько тысяч человек. Участники митинга требовали, чтобы экс-президент незамедлительно был переведен в многопрофильную клинику гражданского сектора.

Акция под слоганом "Свободу Мише" была организована партией Саакашвили "Единое национальное движение". На ней выступил, в частности, кандидат в мэры Рустави от этой партии, бывший губернатор Квемо-Картли Давид Киркитадзе. Он призвал граждан принять участие во втором туре муниципальных выборов 30 октября и проголосовать за оппозицию.

Когда сторонники оппозиции собирались на акцию под офисом Киркитадзе, там произошло столкновение между ними и активистами правящей "Грузинской мечты", сообщило местное агентство InfoRustavi.

Противники Киркитадзе обвинили политика в том, что на прошлом посту он совершал преступления, и заявили о недопустимости назначения его мэром.

Один из протестующих утверждает, что Киркитадзе ударил его. Впоследствии ситуация несколько раз обострялась. В конфликт оказались вовлечены до полусотни человек.

Сам Киркитадзе охарактеризовал случившееся, как "нападение на офис, попытку вторжения и вмешательство в политическую деятельность", сообщает "Грузия Online". Он также заявил, что среди нападавших был агенты полиции.

В МВД Грузии начали расследование инцидента по ст. 126 (насилие) Уголовного кодекса Грузии.