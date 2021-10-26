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ПОЛИТИКА

Украинский омбудсмен проверит условия содержания Саакашвили в грузинской тюрьме

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Денисова сегодня встретилась с адвокатами Саакашвили
Денисова сегодня встретилась с адвокатами Саакашвили
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова 27 октября навестит в грузинской тюрьме третьего президента Грузии, главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.

Об этом Денисова сообщила в Telegram 26 октября по итогам встречи с адвокатами Саакашвили. 

"Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михаила на 26-й день голодовки и необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения. Завтра буду иметь возможность лично посетить Михаила Саакашвили, узнать о его состоянии здоровья и проверить условия его содержания", – написала она. 

По словам Денисовой, также она говорила с адвокатами Саакашвили рассмотрении уголовных дел в отношении политика, которые открыты в Грузии и соблюдении его процессуальных прав. 

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку. С тех пор он похудел как минимум на 15 кг, говорила его возлюбленная, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько.

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили и 19 октября рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики. В ночь на 23 октября состояние политика резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови.

Адвокат политика Бека Басилая рассказал 23 октября, что власти Грузии соглашаются на перевод Саакашвили в тюремный госпиталь и что защита Саакашвили обеспокоена этим из-за вопросов безопасности. В тот же день консилиум собрался снова, врачи рекомендовали отправить политика в гражданскую медицинскую клинику.

Гендиректор телеканала Mtavari и адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил 24 октября, что в тюремной больнице после перевода туда экс-президента может произойти бунт, который "закончится ликвидацией Михаила Саакашвили".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Людмила Денисова, омбудсмен, задержание Саакашвили в Грузии
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