Украинский омбудсмен проверит условия содержания Саакашвили в грузинской тюрьме

Об этом Денисова сообщила в Telegram 26 октября по итогам встречи с адвокатами Саакашвили.

"Защитники проинформировали меня о состоянии здоровья Михаила на 26-й день голодовки и необходимости оказания квалифицированной медицинской помощи в специализированном учреждении здравоохранения. Завтра буду иметь возможность лично посетить Михаила Саакашвили, узнать о его состоянии здоровья и проверить условия его содержания", – написала она.

По словам Денисовой, также она говорила с адвокатами Саакашвили рассмотрении уголовных дел в отношении политика, которые открыты в Грузии и соблюдении его процессуальных прав.