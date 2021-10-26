Ясько: Сначала Саакашвили планировал лететь в Грузию на самолете публично. Но поступила информация, что самолет не полетит или его посадят в другом месте

Журналистка спросила, почему Саакашвили решил, понимая, что его могут посадить в тюрьму, ехать непублично, а не, напротив, собрать пресс-конференции по этому поводу.
Ясько пояснила, что с самого начала политик планировал лететь на самолете и делать это публично и открыто, он сделал заявление и опубликовал купленные билеты.
"Но такое количество было атак хакеров на систему, чтобы его билет аннулировать… Плюс поступала информация о том, что его не пустят на самолет или самолет не полетит, или самолет посадят в каком-то другом месте… Он понимал, что ему, скорее всего, не дадут полететь на этом самолете", – рассказала нардеп.
По словам Ясько, купленные Саакашвили билеты были аннулированы.
"Есть система бронирования. Туда были направлены атаки. У нас нет информации, откуда эти атаки поступали. В принципе, какая сейчас уже разница? Но было сделано все, чтобы у него не было этого билета и чтобы система бронирования не пропустила это. Если бы, предположим, это все-таки дальше продолжалось – я думаю, его, скорее всего, не посадили бы на самолет. И он не хотел жертвовать и ставить под какую-то небезопасность других людей, которые могли лететь этим же самолетом и из-за него попасть в какие-то не очень комфортные ситуации. Он готов всегда был идти на риски, связанные с ним, но подставлять других людей – это не про него", – подчеркнула депутат.
Как Саакашвили принимал решение о путешествии дальше, она не знает, потому что была в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и у них не было безопасного способа связи.
Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться. Читайте полный текст интервью
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.
Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.
1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.
После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.
Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку. С тех пор он похудел как минимум на 15 кг, говорила Ясько.
Адвокат политика Бека Басилая рассказал 23 октября, что власти Грузии соглашаются на перевод Саакашвили в тюремный госпиталь и что защита Саакашвили обеспокоена этим из-за вопросов безопасности. Гендиректор телеканала Mtavari и адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил 24 октября, что в тюремной больнице после перевода туда экс-президента может произойти бунт, который "закончится ликвидацией Михаила Саакашвили".