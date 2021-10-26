Ясько: Сначала Саакашвили планировал лететь в Грузию на самолете публично. Но поступила информация, что самолет не полетит или его посадят в другом месте

Ясько о Саакашвили: Он готов всегда был идти на риски, связанные с ним, но подставлять других людей – это не про него Фото: Ліза Ясько / Facebook

Журналистка спросила, почему Саакашвили решил, понимая, что его могут посадить в тюрьму, ехать непублично, а не, напротив, собрать пресс-конференции по этому поводу.

Ясько пояснила, что с самого начала политик планировал лететь на самолете и делать это публично и открыто, он сделал заявление и опубликовал купленные билеты.

"Но такое количество было атак хакеров на систему, чтобы его билет аннулировать… Плюс поступала информация о том, что его не пустят на самолет или самолет не полетит, или самолет посадят в каком-то другом месте… Он понимал, что ему, скорее всего, не дадут полететь на этом самолете", – рассказала нардеп.

По словам Ясько, купленные Саакашвили билеты были аннулированы.

"Есть система бронирования. Туда были направлены атаки. У нас нет информации, откуда эти атаки поступали. В принципе, какая сейчас уже разница? Но было сделано все, чтобы у него не было этого билета и чтобы система бронирования не пропустила это. Если бы, предположим, это все-таки дальше продолжалось – я думаю, его, скорее всего, не посадили бы на самолет. И он не хотел жертвовать и ставить под какую-то небезопасность других людей, которые могли лететь этим же самолетом и из-за него попасть в какие-то не очень комфортные ситуации. Он готов всегда был идти на риски, связанные с ним, но подставлять других людей – это не про него", – подчеркнула депутат.

Как Саакашвили принимал решение о путешествии дальше, она не знает, потому что была в Страсбурге на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и у них не было безопасного способа связи.

Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



