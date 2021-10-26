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Ясько: Мой папа сказал Саакашвили: "Боже, у вас такая жизнь сложная. Почему вы вообще улыбаетесь?"

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Ясько и Саакашвили публично рассказали, что они вместе, 1 октября
Ясько и Саакашвили публично рассказали, что они вместе, 1 октября
Фото: Ліза Ясько / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа", возлюбленная бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили Елизавета Ясько сообщила, что ее родители знакомы с Саакашвили и хорошо относятся к нему. Об этом она рассказала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

На вопрос, чему в этих отношениях научил ее Саакашвили, Ясько ответила: "Не бояться".

"Когда ты видишь, что у человека столько страниц в биографии есть, совершенно разных, очень сложных, очень травматичных, а он все равно счастлив, а он все равно борется, он все равно очень молод, он все равно верит, он все равно хочет дарить людям добро, изменения… Он очень много всего хочет. Я знаю, что мой папа, например, когда-то ему сказал: "Боже, у вас такая жизнь сложная… Почему вы вообще улыбаетесь?" – рассказала она.

Ясько отметила, что когда представила Саакашвили родителям, у них "были разные реакции", в том числе испуг. 

"У моих родителей, конечно же, были определенные опасения, но через какое-то время – это полная поддержка. И они очень сильно уважают его, считают, что, конечно же, это невероятный человек. Конечно, жизнь с таким человеком – это не та жизнь, которая будет спокойной, беспроблемной", – рассказала депутат. 

По ее словам, ее отец старше Саакашвили на 10 лет, и когда они познакомились, то сразу подружились. Сейчас ее родители очень переживают за арестованного политика и даже хотели ехать в Грузию, но не знают, как поддержать его там. 

Публично об отношениях Ясько и Саакашвили стало известно 1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии. Тогда Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".

После появления видео Сандра Рулофс, на которой Саакашвили был женат с 1993 года, написала пост в поддержку политика, но отметила, что содержание видео было для нее "неожиданным", а форма – "совершенно неприемлемой"

И Саакашвили, и Ясько утверждают, что их отношения начались тогда, когда они оба уже были свободны. "Я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность Рулофс, к которой он относится "с глубокой привязанностью и уважением". 

Ясько рассказала также, что знакома со старшим сыном Михаила Саакашвили, его мамой и дядей, для его семьи их отношения не были секретом.

Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться. Читайте полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, семья, Елизавета Ясько, отец, родители
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