Ясько: Мой папа сказал Саакашвили: "Боже, у вас такая жизнь сложная. Почему вы вообще улыбаетесь?"

На вопрос, чему в этих отношениях научил ее Саакашвили, Ясько ответила: "Не бояться".

"Когда ты видишь, что у человека столько страниц в биографии есть, совершенно разных, очень сложных, очень травматичных, а он все равно счастлив, а он все равно борется, он все равно очень молод, он все равно верит, он все равно хочет дарить людям добро, изменения… Он очень много всего хочет. Я знаю, что мой папа, например, когда-то ему сказал: "Боже, у вас такая жизнь сложная… Почему вы вообще улыбаетесь?" – рассказала она.

Ясько отметила, что когда представила Саакашвили родителям, у них "были разные реакции", в том числе испуг.

"У моих родителей, конечно же, были определенные опасения, но через какое-то время – это полная поддержка. И они очень сильно уважают его, считают, что, конечно же, это невероятный человек. Конечно, жизнь с таким человеком – это не та жизнь, которая будет спокойной, беспроблемной", – рассказала депутат.

По ее словам, ее отец старше Саакашвили на 10 лет, и когда они познакомились, то сразу подружились. Сейчас ее родители очень переживают за арестованного политика и даже хотели ехать в Грузию, но не знают, как поддержать его там.

Публично об отношениях Ясько и Саакашвили стало известно 1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии. Тогда Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".

После появления видео Сандра Рулофс, на которой Саакашвили был женат с 1993 года, написала пост в поддержку политика, но отметила, что содержание видео было для нее "неожиданным", а форма – "совершенно неприемлемой".

И Саакашвили, и Ясько утверждают, что их отношения начались тогда, когда они оба уже были свободны. "Я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность Рулофс, к которой он относится "с глубокой привязанностью и уважением".

Ясько рассказала также, что знакома со старшим сыном Михаила Саакашвили, его мамой и дядей, для его семьи их отношения не были секретом.

Ясько: Все четыре часа встречи с Саакашвили в тюрьме мы разговариваем через стекло. Я даже не могу к нему прикоснуться. Читайте полный текст интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube