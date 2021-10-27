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Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина

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Мамулашвили: Или Россия полностью заглатывает Грузию, или у нас есть шанс побороться
Мамулашвили: Или Россия полностью заглатывает Грузию, или у нас есть шанс побороться
Фото: Nona Mamulashvili / Facebook
Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор

Нона Мамулашвили – депутат парламента Грузии и одна из лидеров партии "Единое национальное движение", основанной третьим президентом страны Михаилом Саакашвили. 19 октября Мамулашвили приехала в Украину, чтобы провести ряд встреч. В интервью изданию "ГОРДОН" она рассказала, как возвращение Саакашвили повлияло на политическую обстановку в Грузии, о международной поддержке политика и планах по его вызволению, а также о том, почему именно сейчас критически важное время для страны и как Украина может поддержать грузинский народ в его борьбе против российской агрессии.

Саакашвили похудел, ослаб, но в бодром расположении духа и еще даст бой

– Расскажите: с какой целью вы сейчас приехали в Украину?

– Причина одна: у нас общий враг, который взял в плен третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Если мы не объединим усилия, не будем искать выход вместе, то нам всем будет тяжело.

– Под врагом вы кого подразумеваете?

– Россию. Думаю, других врагов у нас нет. Ситуация такова, что либо мы все вместе возвращаемся в прошлое, либо идем в будущее, но без россиян.

Саакашвили – политик глобального уровня. Мы знаем: он личный пленник "Грузинской мечты", которая управляется президентом РФ Владимиром Путиным. Поэтому собираемся все вместе и решаем, как спасать Михаила как символ борьбы против России. 

В Грузии нет независимого суда. Фактически суд управляется олигархом. И естественно, этот олигарх не выпустит на свободу человека, который является личным врагом Путина. Мы понимаем, что воюем с очень большим злом и надо объединять силы.

– На какую именно помощь Украины вы рассчитываете?

– Юридически Саакашвили – гражданин Украины, поэтому надо пройтись по правовым вопросам. У него тут значительная поддержка. Я поговорила со многими политиками и вижу хороший круг друзей, готовых подключиться к процессу его освобождения. Подробнее об этом говорить я пока не могу.

– Какое сейчас состояние Саакашвили?

– К нему ходили депутаты нашей партии. Он похудел, ослаб, но в бодром расположении духа и еще даст бой. Голодовка ускоряет многие процессы, но, думаю, он прекрасно понимает, что делает. 

– Голодание критично для здоровья, а любая бюрократическая машина неповоротлива. Это большой риск.

– Поэтому я активно езжу в разные страны. Несколько дней назад была в Брюсселе, приехала в Киев, далее – в США, чтобы объяснять, что времени ужасно мало. Наши друзья очень переживают, и они уже работают. Просто у нас меньше времени, чем было бы при любом другом раскладе. 

Михаил приехал, спокойно сел в тюрьму и сказал: "Вот я здесь. Давайте разбираться". Власти не могут понять, что с ним делать

– Посол США в Грузии Келли Дегнан заявил, что в Вашингтоне внимательно следят за ситуацией. Этого, на ваш взгляд, достаточно?

– В Вашингтоне не только следят, но и действуют. Конечно, дипломат не может все рассказывать, особенно когда в Грузии идут выборы. Пока они могут ограничиться только такими заявлениями, но за этими словами стоит большой труд.

Недавно депутаты Европарламента обратились с письмом ко всем трем президентам Грузии и грузинскому правительству и попросили как можно скорее выпустить Саакашвили, потому что считают его политическим заключенным. Я думаю, такие действия последуют и от США, и от других друзей на Западе. Но уже после выборов. Друзья сейчас не могут активнее действовать, чтобы никто не мог обвинить во вмешательстве в политические процессы. Но после выборов мы увидим более решительные шаги, а не только заявления.

– Российский режим кровожадный даже по отношению к своим гражданам. Вспомните историю с отравлением Алексея Навального, сейчас он в тюрьме. И добиться освобождения Саакашвили тоже будет совсем непросто.

– Свобода дорого стоит. За нее приходится бороться. Советское наследие должно закончиться на нашем поколении. Все кремлевские это прекрасно понимают, но держатся за осколки СССР. Значит, нам всем придется еще поднажать. И думаю, Михаил им еще покажет. Он сделал решительный шаг, который показывает, что он прекрасно понимает политическую ситуацию: или Россия полностью заглатывает Грузию, или у нас есть шанс побороться. И Саакашвили своим примером показал, как нужно бороться.

– То есть то, что его заперли в тюрьме, еще ничего не значит?

– Естественно. Саакашвили в тюрьме Рустави намного опаснее для "Грузинской мечты", чем когда он был в Украине. У них сейчас большая головная боль. Когда Саакашвили был в Украине, они могли бравировать и рассказывать разные байки, а теперь – нет. Михаил приехал, спокойно пошел, сел в тюрьму и сказал: "Вот я здесь. Давайте разбираться". Власти не могут понять, что с ним делать.

Учитывая, что Саакашвили голодает, нельзя его долго в тюрьме держать. Придется максимально мобилизовать все силы, которые понимают, что разговор сейчас вовсе не о личности Михаила, а о существовании наших стран как суверенных государств. Если они по отдельности с каждой разделяются, смогут быстро сломить дух людей.

Поступок Михаила стал катализатором для грузинского процесса, который был заморожен. Он сделал все, чтобы лед растаял. Люди понимают, что у нас фактически последний бой. Грузия получила еще один большой шанс. 

Саакашвили рискнул своей свободой только потому, что понимает: другого выхода нет, надо спасать страну

– Могли бы пояснить, почему сейчас настолько решающий момент? Какие признаки говорят о том, что поглощение Грузии Россией как никогда опасно?

– В 2012 году пришла к власти "Грузинская мечта". Это была очень хорошо спланированная операция. Естественно, народ хотел изменений и рассчитывал, что новая политическая сила продолжит реформы, начатые Саакашвили, поведет страну на запад. К сожалению, "Грузинская мечта" оказалась российской мечтой. И все это время она старалась реализовать мечту Путина – вернуть Грузию под крыло Российской империи.

В последние восемь лет Грузия исчезла практически со всех международных форматов. Про нас уже никто не говорит. То, что нас не забрасывает бомбами российская армия, не означает, что у нас нет конфликта, нет войны. У нас каждый день российские военные двигают колючую проволоку и фактически оккупируют все большие территории.

Экономически Грузия снова стала зависимой от России – 90% импорта в Грузию и более 90% поставок энергоресурсов идут из РФ. А мы прекрасно знаем, как РФ использует энергетический фактор в политике, когда им нужно повлиять на политические решения в стране. Мы видим, как интенсивно растет поток российских туристов.

С Запада перестали приходить инвестиции. Например, по просьбе так называемых российских друзей грузинское правительство остановило строительство стратегически важного глубоководного морского порта в поселке Анаклия и выгнало американских инвесторов. В Грузии уже мало иностранного бизнеса и иностранных инвестиций. Зато у нас появляются крупные инвесторы из РФ, особенно в энергетике.

У идет гибридная война. Влияние российских пропагандистов в Грузии начинает расти. Мы отмечаем это и по тому признаку, что стали появляться небольшие организации – "Фонд Примакова", "Фонд дружбы России и Грузии" и так далее. 

За последние девять лет не было выявлено ни одного российского шпиона, а вспомните, сколько их было поймано во времена Саакашвили. Когда пришла к власти "Грузинская мечта", то всех выпустили, сказав, что это были "политические заключенные".

Грузинское правительство стало открыто говорить, что есть альтернативные платформы, где участвует РФ, и что не исключается присоединение к форматам, где у России лидирующая роль. Если раньше исподтишка, то теперь уже открыто в стране проводится пророссийская политика. Правительство не стесняется открыто критиковать Евросоюз, говорит: "Не вмешивайтесь в наши внутренние дела". Такое есть еще разве что в России и Беларуси.

Уже не нужен такой глубокий анализ, чтобы показать, насколько увеличилось влияние России в Грузии. Институты, построенные Саакашвили, методично разрушаются. Та же полиция, например. То, что у нас не стоят на углах гаишники, не означает, что все прекрасно работает. Образование и медицинская сфера идут по наклонной. Они по какой-то инерции дошли до сегодняшнего дня. Но поскольку никто не продолжал реформы, все постепенно сдувается и приходит в упадок. 

Все эти факты показывают, куда мы катимся. Грузинское правительство выполняет все указания Кремля. Если "Грузинская мечта" не уйдет из управления страной, недолго придется ждать, когда нас объявят какой-нибудь российской губернией. Саакашвили рискнул своей свободой только потому, что понимает: другого выхода нет, надо спасать страну. Своей личной жертвой показал, что нужно бороться. Настоящие лидеры поступают именно так.

– Насколько готово грузинское общество к продолжительной борьбе?

– Уже 200 лет Россия старается Кавказ переломить, но безуспешно. Нам помогает то, что 85% грузин видят свою страну только частью Запада, люди на генетическом уровне не переваривают Российскую империю. Несмотря на всю пропаганду, властям не удалось изменить этот настрой. И я думаю, мы в состоянии продолжать борьбу столько, сколько нужно для полной победы.

– Результат последних выборов показывает перевес на стороне ваших оппонентов. Позволят ли во втором туре вам увидеть другой результат?

– Власть понимает, что проигрывает, но она готова на все, как это обычно и происходит в авторитарных странах. Что они сделали на предыдущих выборах и в этот раз? Страной заправляет олигарх с большим количеством денег, который контролирует все ветви власти, бюджет и весь административный ресурс. Подогнали всех "воров в законе" и весь криминальный мир, который помогал им запугивать народ. Кого не напугали – того подкупили. Но посмотрите: даже с таким ресурсом они не смогли получить результат, который хотели, который им был нужен.

Они буквально переписали бюллетени, которые были им не выгодны. И даже на этом фоне не смогли себе написать победу в первом туре. 35%, которые проголосовали за нашу партию ЕНД, – это наш реальный электорат. "Грузинская мечта" написала себе 47%, но если убрать админресурс, может, они и соберут поддержку в 20%, но и это под вопросом.

Авторитарные режимы никогда не дадут возможности провести демократические, прозрачные выборы. Конечно, они во втором туре провернут тот же трюк. И мы должны будем бороться, защищать свой выбор и свое будущее. Конституция дает нам возможность защищать свои права, и мы их используем. В свое время Саакашвили уже это делал и вернул людям их права и страну.

– Время было другое и Россия не была такой наглой...

– Не очень уж другое. У нас такой же настрой, как был в 2003 году. Людям нужны перемены, они не смирятся с имеющимся статус-кво. Это понимают и сама "Грузинская мечта", и наши западные партнеры, и Россия. Борьба не будет равной, но я верю, что добро победит.

– Не опасаетесь активизации военных действий?

– Россия непредсказуема и может пойти на любую провокацию. Рисков довольно много, особенно после того, что она натворила в мире. Но сейчас ресурсов у нее маловато, поэтому активных военных действий я не жду. Зачем, если у них гибридная война и свое правительство в Грузии?

Теги: Россия, Киев, США, Украина, Грузия, Европарламент, Михаил Саакашвили, война, тюрьма, посол США, гибридная война, голодовка, Единое национальное движение, Европа, Евросоюз, Грузинская мечта, российские военные
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