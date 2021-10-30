Состояние Саакашвили критическое – Ясько

Ясько: Состояние Саакашвили критическое. Он сегодня снова подтвердил, что он отказывается от сдачи тестов, от возможности даже приостановить голодовку Фото: Ліза Ясько / Facebook

Ясько сейчас находится в Грузии, сказано в материале.

"Состояние [Саакашвили] критическое. Он сегодня снова подтвердил, что он отказывается от сдачи тестов, от возможности даже приостановить голодовку, потому что, как он говорит, его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа", – заявила Ясько.

Она отметила, что процесс передачи политика в Украину возможен.

"Для этого существуют различные юридические пути. Необязательно нужно его заявление для этого, это вопрос политический, который должен решаться на самом высоком уровне", – пояснила Ясько.