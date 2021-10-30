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Состояние Саакашвили критическое – Ясько

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Ясько: Состояние Саакашвили критическое. Он сегодня снова подтвердил, что он отказывается от сдачи тестов, от возможности даже приостановить голодовку
Ясько: Состояние Саакашвили критическое. Он сегодня снова подтвердил, что он отказывается от сдачи тестов, от возможности даже приостановить голодовку
Фото: Ліза Ясько / Facebook

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 29 октября подтвердил отказ от помощи врачей, его состояние критическое, заявила нардеп от "Слуги народа", возлюбленная политика Елизавета Ясько в эфире канала "Украина 24".

Ясько сейчас находится в Грузии, сказано в материале. 

"Состояние [Саакашвили] критическое. Он сегодня снова подтвердил, что он отказывается от сдачи тестов, от возможности даже приостановить голодовку, потому что, как он говорит, его жизнь сейчас полностью зависит от выбора грузинского народа", – заявила Ясько. 

Она отметила, что процесс передачи политика в Украину возможен. 

"Для этого существуют различные юридические пути. Необязательно нужно его заявление для этого, это вопрос политический, который должен решаться на самом высоком уровне", – пояснила Ясько.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови, он каждый день сдает анализы.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: здоровье, Михаил Саакашвили, голодовка, Елизавета Ясько, задержание Саакашвили в Грузии
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