Мать Саакашвили – сыну: Ты очень креативный и всегда находил выход. Я очень верю в эту твою способность

"Он очень креативный человек. Он всегда находил выход. И всегда в конце концов все получалось. Я очень верю в его разум и в эту его способность. Когда экстремальная ситуация – он особенно мобилизованный и очень редко совершает ошибки", – сказала Аласания.

Она призвала его в этот момент "немножко, чуть-чуть" подумать о себе.

"Мне, конечно, очень нравится, что за свою страну он готов отдать жизнь. Но для меня как матери очень важно, чтобы он все-таки был жив. И здоров. Очень важно", – отметила Аласания.

В этом же интервью она обратилась к нынешнему президенту Грузии Саломе Зурабишвили и напомнила, что именно во времена президентства Саакашвили она вернулась в Грузию (Зурабишвили родилась во Франции в семье грузинских политических эмигрантов), а также поблагодарила президента Украины Владимира Зеленского за поддержку ее сына.

"Я знаю, что он сейчас очень помогает моему сыну из Украины. Спасибо ему за это", – сказала Аласания.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube