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Премьер-министр Грузии исключил передачу Саакашвили Украине

Украинские власти пообещали добиваться возвращения Саакашвили в Украину
Украинские власти пообещали добиваться возвращения Саакашвили в Украину
Фото: ЕРА

Передача грузинской стороной бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Украину, как и его досрочное освобождение исключены. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили грузинскому телеканалу Imedi 28 октября.

Если власти допустят хотя бы один из таких сценариев, это значить, что все правительство Грузии не соблюдает закон и не выполняет обязанности. В этом случае все члены правительства должны пойти в отставку, убежден он.

"Никакой связи и запросов из Украины не было. О досрочном освобождении Саакашвили и его экстрадиции в Украину не может быть и речи. Они хотят организовать театральное шоу", – сказал Гарибашвили. 

Также глава грузинского правительства назвал свою версию визита Саакашвили в Грузию –  "устроить революцию, переворот и грязную провокацию, в том числе с убийством нескольких человек", цитирует Гарибашвили "Эхо Кавказа".

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Саакашвили голодает в руставской тюрьме уже 29-й день, вчера согласился на лечение и сотрудничество с врачами.

Накануне, 27 октября, экс-президент Грузии официально отказался от какого-либо связанного с голоданием лечения, анализов, услуг бригады реанимобиля и обследований. Об этом говорится в его письме в адрес начальника 12-го пенитенциарного учреждения Зураба Модебадзе, которое озвучил Садзаглишвили. Адвокат пояснил, что в переговорной комнате неожиданно сделали ремонт, подняв перегородку до потолка, из-за чего стало невозможно передавать письма.

Мать политика Гиули Аласания заявила, что общалась с сыном через окно, как и его адвокаты.

Украинский врач Максим Перебийнис, который посетил Саакашвили как депутат Верховной Рады, также отметил, что ему не разрешили лично осмотреть Саакашвили, они общались только через стекло.

27 октября политика посетила также уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови, он каждый день сдает анализы. 

В колонии дежурит реанимационная бригада, но врачи не смогут оперативно помочь Саакашвили в случае серьезного ухудшения здоровья, сказала Денисова. Политик, по ее словам, продолжает отказываться переезжать в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, провокации, революция, Ираклий Гарибашвили, экстрадиция
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