Саакашвили отказался от любой медицинской поддержки – Денисова

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram.

"Это угроза его жизни. В случае ухудшения состояния здоровья Михаила прошу немедленного реагирования и оказания профессиональной медицинской поддержки в гражданском медицинском учреждении", – написала она.

Денисова сегодня посетила Саакашвили в колонии в грузинском Рустави. Она рассказала, что за время голодовки у политика четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови, он каждый день сдает анализы.

В колонии дежурит реанимационная бригада, но врачи не смогут оперативно помочь Саакашвили в случае серьезного ухудшения здоровья, сказала Денисова. Политик, по ее словам, продолжает отказываться переезжать в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления.

"На 27-й день голодовки Михаил выглядит бледным и изможденным, ему сложно говорить", – сообщила омбудсмен.