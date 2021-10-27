Саакашвили отказался от любой медицинской поддержки – Денисова

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram.
"Это угроза его жизни. В случае ухудшения состояния здоровья Михаила прошу немедленного реагирования и оказания профессиональной медицинской поддержки в гражданском медицинском учреждении", – написала она.
Денисова сегодня посетила Саакашвили в колонии в грузинском Рустави. Она рассказала, что за время голодовки у политика четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови, он каждый день сдает анализы.
В колонии дежурит реанимационная бригада, но врачи не смогут оперативно помочь Саакашвили в случае серьезного ухудшения здоровья, сказала Денисова. Политик, по ее словам, продолжает отказываться переезжать в тюремную больницу и выступает против принудительного кормления.
"На 27-й день голодовки Михаил выглядит бледным и изможденным, ему сложно говорить", – сообщила омбудсмен.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.
1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.
Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.