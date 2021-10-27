Саакашвили в тюрьме Рустави намного опаснее для "Грузинской мечты", чем когда он был в Украине – соратница политика

"Саакашвили в тюрьме Рустави намного опаснее для "Грузинской мечты", чем когда он был в Украине. У них сейчас большая головная боль. Когда Саакашвили был в Украине, они могли бравировать и рассказывать разные байки, а теперь – нет. Михаил приехал, спокойно пошел, сел в тюрьму и сказал: "Вот я здесь. Давайте разбираться". Власти не могут понять, что с ним делать", – сказала Мамулашвили.

По ее словам, с приездом Саакашвили Грузия получила "большой шанс".

"Учитывая, что Саакашвили голодает, нельзя его долго в тюрьме держать. Придется максимально мобилизовать все силы, которые понимают, что разговор сейчас вовсе не о личности Михаила, а о существовании наших стран как суверенных государств. Если они по отдельности с каждой разделяются, смогут быстро сломить дух людей. Поступок Михаила стал катализатором для грузинского процесса, который был заморожен. Он сделал все, чтобы лед растаял. Люди понимают, что у нас фактически последний бой. Грузия получила еще один большой шанс", – подчеркнула Мамулашвили.

Соратница Саакашвили: Судом в Грузии управляет олигарх, который не выпустит на свободу личного врага Путина. Читайте полную версию интервью.