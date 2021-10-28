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Семь областей Украины переходят в "красную" зону, Гордона не пустили в Грузию из-за поддержки Саакашвили. Главное за день

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В Украине ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19
Фото: EPA

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий среды, 27 октября.

Гордона не пустили в Грузию из-за поддержки Саакашвили

Сегодня днем украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон прибыл из Киева в Тбилиси, но его не пропустили на территорию страны. По словам журналиста, в аэропорту у него забрали документы и попросили подождать. Проверка длилась около часа, после чего журналисту объявили, что въезд в Грузию ему запрещен. Причин произошедшего ему не объяснили. 

По словам журналиста, он хотел встретиться с экс-президентом Грузии, главой Исполкома реформ Украины Михаилом Саакашвили в тюрьме, о чем предупреждал МИД Украины.

"Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави Михаила Саакашвили... Грузинские власти боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили (а я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме). Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей. Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет", – сказал Гордон.

Кроме Гордона, в Грузию также не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.

Еще семь областей переходят в "красную" зону

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 27 октября решила перевести еще семь областей Украины в "красную" зону карантина с 30 октября. Речь идет о Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областях. 

В Украине расширили возможность вакцинации от COVID-19 детей с 12 лет

Минздрав Украины разрешил вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 лет независимо от принадлежности к группе риска. Соответствующий приказ №2234 Минздрав издал 13 октября, но о нем стало известно 27 октября.

Руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика подчеркнул, что Минздрав разрешил вакцинировать детей от 12 лет препаратом от Pfizer/BioNTech, однако пока не фокусируется на том, чтобы привить максимальное количество детей от 12 лет.

Скандал с антидопинговым центром Украины

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило Национальный антидопинговый центр Украины в манипуляции с допинг-пробами.

После публикации отчета ВАДА в отставку подали директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек.

По словам вице-президента НОК Украины Равиля Сафиуллина, вопрос обвинения ВАДА в отношении НАДЦ – "в стадии изучения".

Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА

26 октября президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Козыря с должности председателя Херсонской областной государственной администрации. Новым главой ОГА стал Геннадий Лагута.

Украина возглавила стратегию ЕС для Дунайского региона

С 27 октября Украина возглавила стратегию Европейского союза для Дунайского региона. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что впервые это будет не член Евросоюза.

Илон Маск – богатейший человек в истории наблюдений Forbes

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым человеком в истории наблюдений, которые ведет американский финансово-экономический журнал Forbes.

В статье, которая вышла на сайте Forbes 26 октября, сказано, что рыночная стоимость компании Tesla в понедельник превысила $1 трлн, активы самого Маска журнал оценивает в $271,3 млрд (на $41,7 млрд больше, чем на момент закрытия рынка перед выходными).

Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Грузия, Михаил Саакашвили, карантин, Херсонская ОГА, Дунай, Илон Маск, Евросоюз, Всемирное антидопинговое агентство, ВАДА
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