Капитализация компании Tesla Inc превысила $1 трлн

Акции Tesla выросли после крупного заказа от фирмы по прокату авто Фото: depositphotos.com

Акции Tesla подорожали на 14,9% (до $1045,02). Это сделало компанию первым в мире автопроизводителем стоимостью выше $1 трлн. Таким образом, отмечает агентство, Tesla присоединилась к так называемому элитному клубу технологических и нефтяных компаний.

Возглавляют список самых дорогих в мире компаний Apple (капитализация – $2,5 трлн), Microsoft ($2,3 трлн) и национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco (более $2 трлн).

Генеральный директор Tesla Илон Маск также сообщил в Twitter о рекордной капитализации компании.

Wild * T1mes! — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2021



