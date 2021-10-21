Маск может стать первым в мире триллионером – аналитик Morgan Stanley

Такой статус Маску обеспечит не Tesla, а его частная космическая компания SpaceX, уверен специалист.

По данным Bloomberg, сейчас на SpaceX приходится около 17% состояния Маска. После вторичной продажи акций в этом месяце стоимость компании оценивается в $100 млрд.

Джонас полагает, что SpaceX стоит $200 млрд. Он воспринимает ее как несколько компаний в одной, которые занимаются космической инфраструктурой, исследованиями дальнего космоса и наблюдениями за Землей. Самым дорогим проектом SpaceX аналитик назвал систему спутниковой связи Starlink.

Прогнозы о том, что Маск может стать первым в мире триллионером, звучали и раньше на фоне резкого увеличения стоимости акций Tesla, пишет Bloomberg. Только за 18 октября он увеличил собственный капитал на $6,6 млрд.