Маск может стать первым в мире триллионером – аналитик Morgan Stanley

Такой статус Маску обеспечит не Tesla, а его частная космическая компания SpaceX, уверен специалист.
По данным Bloomberg, сейчас на SpaceX приходится около 17% состояния Маска. После вторичной продажи акций в этом месяце стоимость компании оценивается в $100 млрд.
Джонас полагает, что SpaceX стоит $200 млрд. Он воспринимает ее как несколько компаний в одной, которые занимаются космической инфраструктурой, исследованиями дальнего космоса и наблюдениями за Землей. Самым дорогим проектом SpaceX аналитик назвал систему спутниковой связи Starlink.
Прогнозы о том, что Маск может стать первым в мире триллионером, звучали и раньше на фоне резкого увеличения стоимости акций Tesla, пишет Bloomberg. Только за 18 октября он увеличил собственный капитал на $6,6 млрд.
В рейтинге журнала Forbes на 20 октября Маск является самым богатым человеком мира с состоянием в $220,2 млрд. Он опередил американского предпринимателя, основателя Amazon и Blue Origin Джефа Безоса, чье состояние упало на $1,4 млрд – до $198,2 млрд. На третьей позиции находится владелец компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton, французский бизнесмен Бернар Арно с состоянием в $183,9 млрд.
По версии Bloomberg, Маск также является самым богатым человеком мира с состоянием в $241 млрд. За ним идут Безос ($199 млрд) и Арно ($160 млрд).