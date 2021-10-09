Tesla собирается перенести штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

Встреча акционеров прошла на строящемся заводе Tesla по сборке автомобилей. Маск сказал, что компания продолжит расширять деятельность в Калифорнии и планирует увеличить на 50% производство во Фремонте и "Гига-Неваде".
Одной из причин переноса главного офиса компании Маск назвал сложность покупки недвижимости в Калифорнии для работников Tesla.
CNBC в декабре прошлого года также сообщал о том, что Маск планирует перевезти штаб-квартиру Tesla из Калифорнии в Техас. Кроме филиала Tesla, в этом городе расположена его компания Boring, которая занимается строительством инфраструктуры и туннелей. Маск также приезжал в прибрежную деревню Бока-Чика, там находится один из объектов другой основанной им компании SpaceX.
В Калифорнии самая высокая в США ставка подоходного налога (13,3%). Перенос главного офиса Tesla может сэкономить Маску миллиарды долларов, сообщил CNBC. В Техасе этот показатель равен нулю.