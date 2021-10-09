Tesla собирается перенести штаб-квартиру из Калифорнии в Техас

По словам Маска, Tesla планирует увеличить на 50% производство во Фремонте и "Гига-Неваде" Фото: ЕРА

Встреча акционеров прошла на строящемся заводе Tesla по сборке автомобилей. Маск сказал, что компания продолжит расширять деятельность в Калифорнии и планирует увеличить на 50% производство во Фремонте и "Гига-Неваде".

Одной из причин переноса главного офиса компании Маск назвал сложность покупки недвижимости в Калифорнии для работников Tesla.