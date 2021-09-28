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Маск снова стал самым богатым человеком в мире

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Состояние Маска составляет $203,4 млрд
Состояние Маска составляет $203,4 млрд
Фото: EPA

Американский предприниматель и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск 27 сентября стал самым богатым человеком в мире по версии журнала Forbes.

Состояние Маска также впервые превысило отметку в $200 млрд – он стал третьим, кто достиг этой цифры.

Это связано в том числе с ростом акций компании Tesla до $791,36, что является самым высоким показателем с февраля этого года. В понедельник Маск стал богаче на $3,8 млрд, а на момент закрытия фондовых рынков его состояние составляло $203,4 млрд.

Как отмечает Forbes, сейчас Маск даже богаче, чем был на пике популярности Tesla в январе, когда он на короткое время впервые стал самым богатым человеком в мире. Причина в том, что он получил дополнительные гранты на опционы на акции, которые увеличили его долю в Tesla; у него около 73,5 млн опционов Tesla на сумму около $53 млрд. Маску принадлежит более одной пятой Tesla.

Рыночная капитализация Tesla 27 сентября превысила $792 млрд, и SpaceX была оценена в $74 млрд.

Маск опередил основателя Amazon и Blue Origin Джефа Безоса, чье состояние упало на $1 млрд в понедельник до 197,7 млрд из-за падения акций Amazon на 0,6%. Безос находится на втором месте.

На третьей позиции находится владелец компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Бернар Арно с состоянием в $175,4 млрд.

Контекст:

В августе Forbes писал, что состояние Маска выросло более чем на $100 млрд за год благодаря необычайному росту стоимости акций Tesla. Во время пандемии стоимость акций компании упала, но уже 8 января этого года они выросли более чем на 1000% по сравнению с минимумом периода пандемии. Тогда Маск впервые стал самым богатым человеком в мире, обогнав Безоса, однако в последствии потерял первенство и опустился на третью строчку.

В августе Маск поднялся с третьего места на второе, оставив позади Бернара Арно.

Теги: Forbes, SpaceX, Tesla, Джефф Безос, Илон Маск, Бернар Арно
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