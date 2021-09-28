Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Состояние Маска также впервые превысило отметку в $200 млрд – он стал третьим, кто достиг этой цифры.

Это связано в том числе с ростом акций компании Tesla до $791,36, что является самым высоким показателем с февраля этого года. В понедельник Маск стал богаче на $3,8 млрд, а на момент закрытия фондовых рынков его состояние составляло $203,4 млрд.

Как отмечает Forbes, сейчас Маск даже богаче, чем был на пике популярности Tesla в январе, когда он на короткое время впервые стал самым богатым человеком в мире. Причина в том, что он получил дополнительные гранты на опционы на акции, которые увеличили его долю в Tesla; у него около 73,5 млн опционов Tesla на сумму около $53 млрд. Маску принадлежит более одной пятой Tesla.

Рыночная капитализация Tesla 27 сентября превысила $792 млрд, и SpaceX была оценена в $74 млрд.

Маск опередил основателя Amazon и Blue Origin Джефа Безоса, чье состояние упало на $1 млрд в понедельник до 197,7 млрд из-за падения акций Amazon на 0,6%. Безос находится на втором месте.

На третьей позиции находится владелец компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Бернар Арно с состоянием в $175,4 млрд.