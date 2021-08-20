Маск стал вторым в списке богатейших людей мира

Состояние Маска оценивается в $177,1 млрд. Он обогнал французского магната Бернара Арно, который занимал второе место.

Арно стал беднее почти на $21 млрд за последние два дня, так как акции его компании LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton упали на 12,6%. Сейчас его состояние оценивается в $175,5 млрд.

Самым богатым человеком в мире остается основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос, его состояние – $185,2 млрд.