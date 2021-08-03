Маск хочет построить спутниковую станцию на острове, чтобы обеспечить Великобританию интернетом – The Telegraph

Бизнесмен хочет покрыть широкополосным интернетом сельские районы на севере страны.

По сведениям издания, система Starlink Маска находится на заключительной стадии получения разрешения на строительство наземной станции на острове. Она уже получила разрешение на телекоммуникации, использование определенных диапазонов частот и установку оборудования на острове Мэн.

В Starlink не прокомментировали данную информацию.

Контекст:

Остров Мэн расположен в Ирландском море примерно на одинаковом расстоянии от Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

В компании SpaceX рассчитывают, что к сентябрю 2021 года проект Starlink обеспечит непрерывное интернет-покрытие по всему миру.