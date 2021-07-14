Бульвар Шоубиз
 
14 июля, 2021
 
Новости

Возлюбленная Маска певица Граймс будет снимать собственное шоу

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Граймс пока держит в секрете детали нового шоу
Граймс пока держит в секрете детали нового шоу
Фото: grimes / Instagram

Возлюбленная основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска канадская певица Граймс (Клэр Буше, а позже – Си Буше) 14 июля в Instagram анонсировала съемки телешоу.

"Собираюсь начать съемки телешоу сегодня", – написала Граймс. 

"Ура! Так взволнованы! Как оно называется и где мы его смотрим?" – отреагировали на анонс подписчики певицы.

"Объявлю в ближайшее время", – ответила артистка.


Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс перенесла операцию по удалению части глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

В отношениях с Маском Граймс состоит с 2018 года. В мае 2020 года у пары родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело как XÆA-12. 

Теги: Илон Маск, шоу, певица, Граймс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
  Блогер Марьяна Ро: Ивангай – как грибок: если его тщательно не уберешь, он все равно вернется
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A впервые выступили в Литве
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A впервые выступили в Литве
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
Рукола: польза и вред
Рукола: польза и вред
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
"Фигура шикарнейшая". Каменских надела сильно облегающее платье
"Фигура шикарнейшая". Каменских надела сильно облегающее платье
"Какая кайфовая!" Тина Кароль для фото подняла голые ноги
"Какая кайфовая!" Тина Кароль для фото подняла голые ноги
"Очень красивые глаза", " Восхищаюсь женщинами, которые с возрастом становятся круче". Орбакайте засветила грудь в платье с декольте
"Очень красивые глаза", " Восхищаюсь женщинами, которые с возрастом становятся круче". Орбакайте засветила грудь в платье с декольте
Возлюбленная Маска певица Граймс будет снимать собственное шоу
Возлюбленная Маска певица Граймс будет снимать собственное шоу
Скандальное интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган, сериал "Корона" и другие. Названы номинанты премии "Эмми 2021"
Скандальное интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган, сериал "Корона" и другие. Названы номинанты премии "Эмми 2021"
"Самый простой рецепт окрошки". Ребрик поделилась рецептом летнего блюда
"Самый простой рецепт окрошки". Ребрик поделилась рецептом летнего блюда
"Рада, что Меладзе нашел свою любящую жену", "Невероятная красавица". Поклонники обсуждают новый образ Джанабаевой
"Рада, что Меладзе нашел свою любящую жену", "Невероятная красавица". Поклонники обсуждают новый образ Джанабаевой
"Муж подловил". Приходько показала, как кормит грудью сына
"Муж подловил". Приходько показала, как кормит грудью сына
45-летняя участница Spice Girls Бантон вышла замуж за отца своих детей спустя 10 лет после помолвки
45-летняя участница Spice Girls Бантон вышла замуж за отца своих детей спустя 10 лет после помолвки
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS