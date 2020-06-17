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17 июня, 2020
 
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В сети обнародовали свидетельство о рождении сына Маска

Американский предприниматель Илон Маск и канадская певица Граймс получили свидетельство о рождении сына спустя два дня после его появления на свет. Фотографию документа обнародовало издание TMZ.

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Сын Маска родился в начале мая
Сын Маска родился в начале мая
Фото: Elon Musk / Twitter

В свидетельстве о рождении сына американского предпринимателя Илона Маска и певицы Граймс указано, что ребенка зовут X AE A-XII, а его фамилия – Musk, сообщает издание TMZ, опубликовавшее фото документа. 

Датой выдачи документа указано 6 мая 2020 года, а датой рождения ребенка является 4 мая. 

Изначально родители заявили, что назвали сына именем XÆA-12. Вскоре мать ребенка, певица Граймс сообщила, что они с Маском изменили написание имение, сохранив его произношение. По словам Граймс, имя ее сына после изменений пишется как Х Æ A-Xii.

Заменить арабские цифры на римские родителей вынудил закон штата Калифорния – местное законодательство запрещает использовать при регистрации имени какие-либо другие графические символы, кроме 26 букв английского алфавита. Исключение составляет апостроф.

Маск во время интервью американскому телеведущему Джо Роган показал, как нужно произносить имя сына.

По словм Граймс, каждый символ в имени ребенка имеет свое значение. "X – неизвестная переменная; Æ – так по-эльфийски произносится AI (искусственный интеллект и/или любовь); A-12 – предшественник нашего любимого самолета SR-17. Без оружия, без брони – только скорость. Хорош на поле боя, но без насилия. А – это Archangel, моя любимая песня", – написала она на своей странице в Twitter 6 мая. 

Теги: США, Илон Маск, певица, Граймс
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