Маск и Граймс нашли способ обойти закон, чтобы зарегистрировать сына под выбранным именем

Имя XÆA-12, выбранное канадским изобретателем Илоном Маском и певицей Граймс для своего новорожденного сына, противоречит законам штата Калифорния. Родители нашли компромисс, который позволит оставить выбранное имя, не нарушая закон.

XÆA-12, он же Х Æ A-Xii родился 5 мая 2020 года Фото: Elon Musk / Twitte

Канадский изобретатель Илон Маск и певица Граймс изменили написание имени сына – теперь оно выглядит не XÆA-12, а Х Æ A-Xii. Об этом певица сообщила 24 мая в комментариях, отвечая на вопросы подписчиков на своей странице в Instagram.

"Изменили ли вы имя ребенка из-за калифорнийских законов? Какое новое имя у ребенка?", – спросил у Граймс один из ее подписчиков.

"X Æ A-Xii", – ответила она.

"Прекрасно! Просто убрали цифры, чтобы не нарушать закон", – отреагировали фолловеры.

О рождении сына Маск сообщил 5 мая и показал новорожденного. Он заявил, что ребенка назвали XÆA-12.

Мать ребенка – канадская певица Граймс обнародовала в Twitter расшифровку имени ребенка.

"X – неизвестная переменная; Æ – так по-эльфийски произносится AI (искусственный интеллект и/или любовь); A-12 – предшественник нашего любимого самолета SR-17. Без оружия, без брони – только скорость. Хорош на поле боя, но без насилия. А – это Archangel, моя любимая песня", – написала она.

Спустя несколько дней после рождения сына Маск во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану впервые озвучил имя своего новорожденного сына XÆA-12.

Заменить арабские цифры на римские родителей вынудил закон штата Калифорния – местное законодательство запрещает использовать при регистрации имени какие-либо другие графические символы, кроме 26 букв английского алфавита. Исключение составляет апостроф.