"Святая мать X AE A-XII". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс снялась обнаженной

По словам канадской певицы Граймс, которая в мае 2020 года родила основателю американской компании SpaceX Илону Маску сына X AE A-XII, став старше, она может позволить себе делать то, что хочет.

Граймс : Я люблю свое тело Фото: grimes / Instagram

Возлюбленная основателя американской космической компании SpaceX и главы совета директоров Tesla Илона Маска канадская певица Граймс (Клэр Буше) 1 декабря в Instagram обнародовала селфи, на котором запечатлена без одежды в компании своей подруги.

Снимок певица, вероятно, сделала перед зеркалом в туалетной комнате – на кадре запечатлены фрагменты умывальников. Обнаженную грудь Граймс замаскировала с помощью изображения в виде сердца.

На втором снимке подруга Граймс в одиночестве позирует в кадре обнаженной, лежа на полу.

"Святая мать [сына] X AE A-XII", – прокомментировали фото пользователи сети.

"Что заставило вас делать более откровенные снимки? Большую часть своей карьеры вы почти не показывали ноги", – отреагировали фолловеры.

"Я люблю свое тело. И теперь, когда стала старше, я буду делать все, что хочу", – ответила артистка.

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Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Свой дебютный альбом Geidi Primes она записала в 22 года.

С 2018 года певица состоит в отношениях с Маском. В мае 2020 года у пары родился сын.

В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.