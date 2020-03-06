"Я действительно очень люблю своего парня". Граймс подтвердила, что ждет ребенка от Маска

Беременная пассия главы компании Tesla Илона Маска певица Граймс назвала беременность жертвой.

Граймс: Даже если беременность и великое дело, то для женщины это может означать жертву Фото: grimes / Instagram

Беременная канадская певица Граймс подтвердила, что отец ее ребенка – изобретатель Илон Маск, глава компании Tesla. Об этом Граймс рассказала изданию Rolling Stone.

"Я действительно очень люблю своего парня... Я немного волнуюсь, что мой ребенок будет такой же сумасшедшей, как и я. Но он очень хороший, когда разговаривает со мной", – сказала Граймс.

По словам исполнительницы, забеременев, она почувствовала, что впервые в жизни пожертвовала своей силой и независимостью для того, чтобы дать миру новую жизнь.

"Даже если беременность и великое дело, то для женщины это может означать жертву, она жертвует своей свободой и телом. Это безумие, и только половина населения планеты должна решиться на него. Я отнеслась к этому решению не поверхностно, согласившись на незащищенный секс", – отметила она.

По информации Business Insider, Маск и Граймс встречаются с 2018 года.

У Маска есть пятеро детей от первой жены – канадской писательницы Жюстин Уилсон: сыновья Дамиан, Ксавьер, Кай, Гриффин и Саксон.