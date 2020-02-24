Беременная девушка Маска не будет заранее оглашать пол ребенка

Беременная пассия главы компании Tesla Илона Маска певица Граймс рассказала о своих еще не рожденных детях во множественном числе.

Граймс: Я чувствую, что их личная жизнь должна быть защищена Фото: grimes / Instagram

Беременная девушка основателя компании Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс заявила, что не будет оглашать пол ребенка. Об этом она сказала во время прямой трансляции на своем YouTube 21 февраля, а позже заблокировала просмотр видео. Высказывания Граймс приводит издание People.

"Я не хочу называть пол ребенка", – сказала она.

Далее певица говорила во множественном числе о детях. "Я чувствую, что их личная жизнь должна быть защищена. Я не думаю, что они могут согласиться быть известными или публичными", – отметила она. Певица добавила, что вообще не считает нужным сосредотачиваться на принадлежности к какому-либо полу.

"Я не хочу делать акцент на их поле, если это не то, что они чувствуют в своей жизни", – добавила она.

По информации Business Insider, Маск и Граймс встречаются с 2018 года.

У Маска есть пятеро детей от первой жены – канадской писательницы Жюстин Уилсон: сыновья Дамиан, Ксавьер, Кай, Гриффин и Саксон.