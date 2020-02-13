Звезда "Игры престолов" Тернер беременна – СМИ

По сообщению Just Jared, британская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер впервые станет матерью.

Близкие друзья Тернер знают, что она беременна – СМИ Фото: sophiet sophiet / Instagram

23-летняя британская актриса Софи Тернер беременна. Об этом изданию Just Jared рассказали инсайдеры.

По словам одного из друзей Тернер, она уже начала выбирать одежду для выхода в свет и повседневной жизни, которая подойдет для периода беременности.

"Пара хранит молчание, но их друзья и семья очень рады за них", – рассказал другой друг Тернер и ее супруга, музыканта Джо Джонаса.

Софи Тернер и Джо Джонас сыграли свадьбу в Лас-Вегасе 1 мая. Подробнее о торжестве можно прочитать ЗДЕСЬ.

Об отношениях Тернер и Джонаса стало известно в ноябре 2016 года.

Предложение выйти за него замуж Джонас сделал Тернер в 2017 году

Тернер стала известна как исполнительница роли Сансы Старк в американском сериале "Игра престолов".