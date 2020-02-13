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13 февраля, 2020
 
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Звезда "Игры престолов" Тернер беременна – СМИ

По сообщению Just Jared, британская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер впервые станет матерью.

Близкие друзья Тернер знают, что она беременна СМИ
Близкие друзья Тернер знают, что она беременна – СМИ
Фото: sophiet sophiet / Instagram

23-летняя британская актриса Софи Тернер беременна. Об этом изданию Just Jared рассказали инсайдеры.

По словам одного из друзей Тернер, она уже начала выбирать одежду для выхода в свет и повседневной жизни, которая подойдет для периода беременности.

"Пара хранит молчание, но их друзья и семья очень рады за них", – рассказал другой друг Тернер и ее супруга, музыканта Джо Джонаса. 

Софи Тернер и Джо Джонас сыграли свадьбу в Лас-Вегасе 1 мая. Подробнее о торжестве можно прочитать ЗДЕСЬ.

Об отношениях Тернер и Джонаса стало известно в ноябре 2016 года.

Предложение выйти за него замуж Джонас сделал Тернер в 2017 году

Тернер стала известна как исполнительница роли Сансы Старк в американском сериале "Игра престолов".

Теги: Игра престолов, беременность, Софи Тернер, Джо Джонас
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