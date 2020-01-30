"Малефисента: Владычица тьмы", "Ножи наголо", "Кролик Джоджо" и "Игра престолов": Гильдия дизайнеров костюмов вручила награды

Среди призеров премии Гильдии дизайнеров костюмов оказались создатели образов героев фильмов "Малефисента: Владычица тьмы", "Ножи наголо", "Кролик Джоджо", сериала "Игра престолов".



В Лос-Анджелесе 28 января прошла торжественная церемония вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов (Costume Designers Guild Awards). Имена победителей огласили на официальном сайте премии.

Приз в номинации "Лучшие костюмы в современном фильме" отдали Дженни Иган ("Ножи наголо"), "Лучшие костюмы в историческом фильме" – Майес С. Рубео ("Кролик Джоджо"), "Лучшие костюмы в научно-фантастическом / фэнтези-фильме – Эллен Мирожник ("Малефисента: Владычица тьмы"), "Лучшие костюмы в современном сериале" – Дебре Хэнсон ("Шиттс Крик"), "Лучшие костюмы в историческом / фэнтези-сериале" – Мишель Клэптон ("Игра престолов"), "Лучшие костюмы в рекламном ролике / видеоклипе Кристоферу Лоуренсу (United Airlines: Star Wars Wing Walker), "Лучшие костюмы в ТВ-шоу" – Марине Тойбиной ("Певец в маске"), "Лучшие костюмы в телесериале" – Донне Заковской ("Удивительная миссис Мейзел").

Голливудская актриса Шарлиз Терон получила специальную награду "В центре внимания" – за образы, в которых она выходила в свет в 2019 году. Пост по этому поводу она разместила в Instagram.

"Одежда всегда была частью моей истории. Прошлой ночью на Сostume Awards я праздновала с людьми, которые помогают воплощать эти истории в жизнь через одежду. Спасибо вам за невероятную честь получить премию "В центре внимания" и спасибо всем замечательным дизайнерам костюмов, с которыми я работала на протяжении многих лет и которые помогали мне делать то, что я люблю", – написала актриса.

Гильдия дизайнеров костюмов – это профессиональное объединение, в котором состоят около 900 специалистов в области кинематографического, телевизионного и театрального дизайна костюмов. Общество было основано в Лос-Анджелесе в 1953 году.