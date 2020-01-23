Мартин рассказал об альтернативном финале "Игры престолов"

Американский писатель Джордж Мартин намекнул на возможное продолжение фэнтези-сериала "Игра престолов".

Мартин: Люди знают конец, но не завершение Фото: EPA

Американский писатель Джордж Мартин заявил, что заканчивает серию книг "Песнь Льда и Огня". Об этом он сказал в интервью немецкой газете Welt.

По его словам, две новые книги – "Ветра зимы" и "Мечта о весне" – будут отличаться от сериала HBO.

"Люди знают конец, но не завершение", – отметил он.

При этом неизвестно, продолжит ли HBO съемки саги.

По словам писателя, создатели сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс хотели закончить его после седьмого сезона тремя полнометражными фильмами.

"Игра престолов" должна была закончиться в кинотеатрах. Четыре или пять лет назад это серьезно обсуждалось, но HBO отказался от этой идеи. Руководители сказали: мы производим телешоу, мы не занимаемся кинематографическим бизнесом", – объяснил он..

Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять последний сезон "Игры престолов".

В октябре 2019 года стало известно, что телеканал HBO снимет приквел сериала "Игра престолов" – "Дом дракона".

Премьера финального сезона "Игры престолов" состоялась 14 апреля 2019 года на канале НВО. "Игра престолов" основана на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Из семи запланированных книг цикла Мартин опубликовал пять.