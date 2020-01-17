What A Man Gotta Do. Музыканты Jonas Brothers показали в новом клипе своих жен: Чопру, Тернер и Йонас. Видео
Американская группа Jonas Brothers на своем YouTube-канале презентовала клип на песню What A Man Gotta Do. В ролике участники группы – братья Кевин, Джо и Ник Джонасы – показали своих жен: актрис Приянку Чопру, Софи Тернер и Даниэль Йонас. Все вместе они воссоздали сцены из фильмов 1980-х годов: "Рискованный бизнес", "Бриолин" и "Скажи что-нибудь".
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.