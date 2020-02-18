Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan

64-летний соучредитель Microsoft миллиардер Билл Гейтс в интервью Маркусу Браунли для его YouTube-канала заявил, что купил себе первый электрический автомобиль, выбрав Porsche Taycan премиум-класса.
"Он очень крутой. Я наслаждаюсь им", – признался Гейтс.
Комментируя заявление соучредителя Microsoft, владелец компании Tesla Илон Маск написал в Twitter, что все его разговоры с Гейтсом оказались бесполезными.
My conversations with Gates have been underwhelming tbh— Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020
Издание CBN сообщает, что стоимость купленного Гейтсом автомобиля составляет $151 тыс. Автомобиль Tesla Model 3 можно купить за $40 тыс.