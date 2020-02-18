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18 февраля, 2020
 
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Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan

Илон Маск разочарован новым электромобилем миллиардера Билла Гейтса.

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Миллиардер Билл Гейтс заплатил $150 тыс. за покупку первого в своей жизни электромобиля
Миллиардер Билл Гейтс заплатил $150 тыс. за покупку первого в своей жизни электромобиля
Фото: ЕРА

64-летний соучредитель Microsoft миллиардер Билл Гейтс в интервью Маркусу Браунли для его YouTube-канала заявил, что купил себе первый электрический автомобиль, выбрав Porsche Taycan премиум-класса.

"Он очень крутой. Я наслаждаюсь им", – признался Гейтс.

ВИДЕО
Видео: Marques Brownlee / YouTube

Комментируя заявление соучредителя Microsoft, владелец компании Tesla Илон Маск написал в Twitter, что все его разговоры с Гейтсом оказались бесполезными.

Издание CBN сообщает, что стоимость купленного Гейтсом автомобиля составляет $151 тыс. Автомобиль Tesla Model 3 можно купить за $40 тыс.

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