Илон Маск раскритиковал Билла Гейтса за покупку Porsche Taycan

Илон Маск разочарован новым электромобилем миллиардера Билла Гейтса.

Миллиардер Билл Гейтс заплатил $150 тыс. за покупку первого в своей жизни электромобиля Фото: ЕРА

64-летний соучредитель Microsoft миллиардер Билл Гейтс в интервью Маркусу Браунли для его YouTube-канала заявил, что купил себе первый электрический автомобиль, выбрав Porsche Taycan премиум-класса.

"Он очень крутой. Я наслаждаюсь им", – признался Гейтс.

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Видео: Marques Brownlee / YouTube

Комментируя заявление соучредителя Microsoft, владелец компании Tesla Илон Маск написал в Twitter, что все его разговоры с Гейтсом оказались бесполезными.

My conversations with Gates have been underwhelming tbh — Elon Musk (@elonmusk) February 18, 2020

Издание CBN сообщает, что стоимость купленного Гейтсом автомобиля составляет $151 тыс. Автомобиль Tesla Model 3 можно купить за $40 тыс.