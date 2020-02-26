Шарапова ушла из тенниса из-за беременности – СМИ

32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова, заявившая 26 февраля о неожиданном завершении спортивной карьеры из-за травм, ждет ребенка, сообщает издание Teleprogramma.
Как пишет таблоид, в последнее время победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде отдает предпочтение одежде свободного кроя, пытаясь таким образом скрыть беременность.
Предполагаемым отцом будущего ребенка Шараповой, по информации Ruposters, является английский бизнесмен Александр Гилкс, в отношениях с которым теннисистка состоит около двух лет.
На персональной странице в Instagram Гилкс опубликовал фото с церемонии награждения актеров премией "Оскар", на котором Шарапова позирует в свободном платье, скрывающим очертания фигуры.
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Издание напоминает, что месяц назад Шарапова на своей персональной странице в Instagram опубликовала фото, продемонстрировав на безымянном пальце правой руки кольцо с бриллиантом. Это послужило поводом для разговоров о возможной помолвке теннисистки с Гилксом, сообщается на сайте издания.
Комментируя заявление спортсменки об уходе из тенниса, Гилкс на своей персональной странице в Instagram написал, что "впереди ее ждет новая интересная глава".
Шарапова 26 февраля на своей странице в Instagram опубликовала свое детское фото, заявив, что вне зависимости от того, какой будет новая глава ее жизни, она будет продолжать развиваться. "Теннис, я прощаюсь", – написала спортсменка.
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Tennis showed me the world—and it showed me what I was made of. It’s how I tested myself and how I measured my growth. And so in whatever I might choose for my next chapter, my next mountain, I’ll still be pushing. I’ll still be climbing. I’ll still be growing. Tennis—I’m saying goodbye.
Шарапова начала карьеру в 2002 году. В 2005-м она впервые стала лучшей теннисисткой планеты.
На протяжении карьеры спортсменка завоевала 32 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, в том числе в ее активе пять побед на турнирах Большого шлема.
Летом 2016 года Шарапову дисквалифицировали на два года из-за употребления допинга. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию россиянки до 15 месяцев.
О завершении спортивной карьеры теннисистка Шарапова заявила 26 февраля, опубликовав информацию на страницах журнала Vogue.