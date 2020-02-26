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26 февраля, 2020
 
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Шарапова ушла из тенниса из-за беременности – СМИ

Причиной внезапного завершения карьеры российской теннисистки Марии Шараповой является беременность спортсменки, сообщают СМИ.

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Для посещения церемонии вручения премии "Оскар" Шарапова выбрала платье свободного кроя
Для посещения церемонии вручения премии "Оскар" Шарапова выбрала платье свободного кроя
Фото: mariasharapova / Instagram

32-летняя российская теннисистка Мария Шарапова, заявившая 26 февраля о неожиданном завершении спортивной карьеры из-за травм, ждет ребенка, сообщает издание Teleprogramma.

Как пишет таблоид, в последнее время победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде отдает предпочтение одежде свободного кроя, пытаясь таким образом скрыть беременность.

Предполагаемым отцом будущего ребенка Шараповой, по информации Ruposters, является английский бизнесмен Александр Гилкс, в отношениях с которым теннисистка состоит около двух лет. 

На персональной странице в Instagram Гилкс опубликовал фото с церемонии награждения актеров премией "Оскар", на котором Шарапова позирует в свободном платье, скрывающим очертания фигуры. 

Издание напоминает, что месяц назад Шарапова на своей персональной странице в Instagram опубликовала фото, продемонстрировав на безымянном пальце правой руки кольцо с бриллиантом. Это послужило поводом для разговоров о возможной помолвке теннисистки с Гилксом, сообщается на сайте издания. 

Комментируя заявление спортсменки об уходе из тенниса, Гилкс на своей персональной странице в Instagram написал, что "впереди ее ждет новая интересная глава". 

Шарапова 26 февраля на своей странице в Instagram опубликовала свое детское фото, заявив, что вне зависимости от того, какой будет новая глава ее жизни, она будет продолжать развиваться. "Теннис, я прощаюсь", – написала спортсменка. 

Шарапова начала карьеру в 2002 году. В 2005-м она впервые стала лучшей теннисисткой планеты.

На протяжении карьеры спортсменка завоевала 32 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, в том числе в ее активе пять побед на турнирах Большого шлема.

Летом 2016 года Шарапову дисквалифицировали на два года из-за употребления допинга. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию россиянки до 15 месяцев.

О завершении спортивной карьеры теннисистка Шарапова заявила 26 февраля, опубликовав информацию на страницах журнала Vogue.

Теги: теннис, Мария Шарапова, беременность
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