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Экс-первая ракетка мира россиянка Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка Мария Шарапова занимала первое место в рейтинге лучших теннисисток планеты в 2005 году.

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Шарапова была дисквалифицирована из-за допинга
Шарапова была дисквалифицирована из-за допинга
Фото: EPA

Российская теннисистка Мария Шарапова 26 февраля в своей колонке в журнале Vogue заявила о завершении профессиональной карьеры.

"Я отдала свою жизнь теннису, а теннис дал мне жизнь. Я буду скучать по нему каждый день", – написала Шарапова.

Россиянка начала карьеру в 2002 году. В 2005-м Шарапова в первый раз стала лучшей теннисисткой планеты.

На протяжении карьеры спортсменка завоевала 32 титула Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде, в том числе в ее активе пять побед на турнирах Большого шлема.

Летом 2016 года Шарапову дисквалифицировали на два года из-за употребления допинга. В октябре того же года Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию россиянки до 15 месяцев.

Теги: Россия, теннис, Мария Шарапова
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