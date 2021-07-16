В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном

Сын Маска во время съемки сидел на диване, а его отец находился рядом. Фото было сделано в тот момент, когда Маск что-то говорил сыну.

Контекст:

Мэй Маск – мать троих детей, самым известным из которых стал Илон Маск. Дочь Мэй Маск Тоска Маск реализовала себя в режиссуре. Ее младший сын Кимбал Маск занимается предпринимательством.

О своих принципах воспитания детей Маск написала книгу под названием "Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения", которая стала бестселлером.

Сын Илона Маска X AE A-XII родился в мае 2020 года. Его мать – возлюбленная Маска, канадская певица Граймс.