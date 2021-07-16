Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2021
 
Новости

В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сын Илона Маска X AE A-XII родился в мае 2020 года
Сын Илона Маска X AE A-XII родился в мае 2020 года
Фото: ЕРА

73-летняя писательница Мэй Маск 15 июля в Facebook Stories опубликовала фото, на котором запечатлены ее сын, сооснователь американской космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск вместе со своим сыном X AE A-XII.

Сын Маска во время съемки сидел на диване, а его отец находился рядом. Фото было сделано в тот момент, когда Маск что-то говорил сыну.

Скриншот: reginatodorenko / Instagram
Скриншот: reginatodorenko / Instagram

Контекст:

Мэй Маск – мать троих детей, самым известным из которых стал Илон Маск. Дочь Мэй Маск Тоска Маск реализовала себя в режиссуре. Ее младший сын Кимбал Маск занимается предпринимательством.

О своих принципах воспитания детей Маск написала книгу под названием "Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения", которая стала бестселлером.

Сын Илона Маска X AE A-XII родился в мае 2020 года. Его мать – возлюбленная Маска, канадская певица Граймс.

Теги: дети, Илон Маск, Мэй Маск, Граймс, X AE A-XII
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Елена ПОСКАННАЯ
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты
"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты
  Топ-5 самых вкусных блюд из баклажанов. Простые рецепты
  Топ-5 самых вкусных блюд из баклажанов. Простые рецепты
"Большой день". Свитолина и Монфис поженились
"Большой день". Свитолина и Монфис поженились
  "Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео
  "Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS