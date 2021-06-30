"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике

"Кто готов поплавать?" – поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram 73-летняя Мэй.

Буквально за несколько минут фото набрало тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.

"Вау", – не сдержался lessandroegger.

"Королева", – написала izandizaye.

"Лучшая", – уверен alberthernjewelry.

"Красота", ­– прокомментировал фото anadelosangeles.pe.

Контекст:

Мэй Маск родилась 19 апреля 1948 года в Канаде в многодетной семье. Через два года семья Мэй переехала в Южную Африку. В 1969 году Мэй стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Южная Африка". В 1970 году вышла замуж за Эррола Маска — южноафриканского инженера, которого она встретила в школе.

Она получила степень магистра диетологии в Университете Фри-Стейт в Южной Африке. Позднее получила еще один диплом диетолога в Университете Торонто. Почти полвека она совмещала профессию диетолога с модельным бизнесом, появлялась на обложках известных журналов, включая американский Time.

Мэй Маск – мать троих детей, самым известным из которых стал Илон Маск. Дочь Мэй Маск Тоска Маск реализовала себя в режиссуре. Ее младший сын Кимбал Маск занимается предпринимательством. О своих принципах воспитания детей Маск написала книгу под названием "Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения", которая стала бестселлером.