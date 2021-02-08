Мать Илона Маска обнародовала совместное фото сына и девятимесячного внука XÆA-12

Мать сооснователя космической компании SpaceX и одного из руководителей автомобильной компании Tesla Илона Маска диетолог и писательница Мэй Маск 6 февраля своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлены ее сын и девятимесячный внук XÆA-12.
Маск позирует в кадре, сидя на кровати с ребенком на руках. Пока он говорит по телефону, XÆA-12 держит его рукой за горловину футболки.
"Илон и Х. Люблю наблюдать, как они взаимодействуют", – подписала публикацию Мэй Маск.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Илон Маск с 2018 года состоит в отношениях с канадской певицей Граймс. В мае 2020 года у пары родился сын.
В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.
В конце января Граймс опубликовала в сети серию снимков сына, сделанных во время стрижки – по словам певицы, с новой прической XÆA-12 стал похож на викинга.