Мать Илона Маска обнародовала совместное фото сына и девятимесячного внука XÆA-12

Мать сооснователя космической компании SpaceX Илона Маска Мэй Маск призналась, что обожает наблюдать за тем, как общаются между собой ее сын и девятимесячный внук XÆA-12.

В мае 2020 года у Маска родился XÆA-12 Фото: ЕРА

Мать сооснователя космической компании SpaceX и одного из руководителей автомобильной компании Tesla Илона Маска диетолог и писательница Мэй Маск 6 февраля своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлены ее сын и девятимесячный внук XÆA-12.

Маск позирует в кадре, сидя на кровати с ребенком на руках. Пока он говорит по телефону, XÆA-12 держит его рукой за горловину футболки.

"Илон и Х. Люблю наблюдать, как они взаимодействуют", – подписала публикацию Мэй Маск.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maye Musk (@mayemusk)

Илон Маск с 2018 года состоит в отношениях с канадской певицей Граймс. В мае 2020 года у пары родился сын.

В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.

В конце января Граймс опубликовала в сети серию снимков сына, сделанных во время стрижки – по словам певицы, с новой прической XÆA-12 стал похож на викинга.