"Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг". Возлюбленная Илона Маска певица Граймс показала их восьмимесячного сына

Возлюбленная Илона Маска певица Граймс самостоятельно постригла их восьмимесячного сына, вдохновившись образами героев из сериала "Последнее королевство".

Граймс в мае 2020 года родила сына от Маска Фото: grimes / Instagram

Возлюбленная основателя американской космической компании SpaceX и главы совета директоров Tesla Илона Маска канадская певица Граймс (Клэр Буше) 28 января в Instagram Stories разместила фото их восьмимесячного сына X AE A-XII, сделанные в ванной во время стрижки.

На снимках Граймс показала, как ножницами выстригает сыну волосы на висках.

Скриншот: grimes / Instagram

"Не уверена, что стрижка удалась, но теперь он викинг", – сообщила певица, закончив стрижку.

Скриншот: grimes / Instagram

"Стрижка по мотивам "Последнего королевства" на Netflix, а этот сериал – шедевр", – подытожила Граймс.

Скриншот: grimes / Instagram

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Свой дебютный альбом Geidi Primes она записала в 22 года.

С 2018 года певица состоит в отношениях с Маском. В мае 2020 года у пары родился сын.

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В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12.