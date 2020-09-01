72-летняя мать Маска рассказала о диете, которая помогает сохранить красоту кожи

72-летняя мать американского предпринимателя Илона Маска диетолог Мэй Маск обнародовала фото, на которых запечатлены несколько вариантов ее завтрака.

72-летняя писательница и диетолог Мэй Маск, чей сын Илон Маск возглавляет компанию SpaceX, на своей странице в Facebook рассказала о продуктах, которые употребляет на завтрак.

"Меня часто спрашивают, что я ем, чтобы кожа оставалась красивой? Я придерживаюсь гибкой диеты", – поделилась Маск.

В качестве примера диетолог разместила в сети снимки, на которых запечатлены несколько вариантов ее завтрака.

В основном Маск предпочитает на завтрак белковую пищу, злаки, овощи и фрукты.

Мэй Маск родилась в 1948 году в Канаде. В качестве модели она снималась в рекламе Target, Virgin America и Clinique, а также исполнила роль в клипе американской певицы Бейонсе Haunted.

В настоящее время Маск работает диетологом, читая лекции о здоровом питании.

Маск – мать троих детей, самым известным из которых стал Илон Маск, возглавляющий компанию SpaceX.

О своих принципах воспитания детей Маск написала книгу под названием "Мой сын – Илон Маск. Как воспитать гения", которая стала бестселлером.