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04 июня, 2020
 
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Мама Маска прокомментировала запуск ракеты и личную жизнь сына

72-летняя мать американского предпринимателя Илона Маска, Мэй Маск рассказала о новорожденном внуке, а также прокомментировала отношения сына с канадской певицей Граймс.

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По словам Мэй Маск, ее сын Илон Маск во время запуска ракеты подпрыгивал от радости
По словам Мэй Маск, ее сын Илон Маск во время запуска ракеты подпрыгивал от радости
Фото: ЕРА

72-летняя писательница, модель и диетолог Мэй Маск не спрашивала своего сына, американского предпринимателя Илона Маска о возможной свадьбе с канадской певицей Граймс, которая в мае родила ему сына. Об этом писательница рассказала в интервью изданию WWD.

По словам Мэй Маск, ее новорожденный внук присутствовал вместе с родителями во время запуска ракеты Falcon 9. Она также призналась, что Илон Маск, наблюдая за запуском ракеты, был взволнован и подпрыгивал от радости. 

Мэй Маск подчеркнула, что симпатизирует матери своего внука, канадской певице Граймс, отметив ее творческий подход во всех делах. 

О рождении сына Илон Маск сообщил 5 мая. Он заявил, что они с матерью ребенка, канадской певицей Граймс, назвали новорожденного XÆA-12.

Спустя несколько дней после рождения сына Маск во время интервью американскому телеведущему Джо Рогану впервые озвучил имя своего новорожденного сына XÆA-12. 

Вскоре родители вынуждены были заменить арабские цифры на римские – законодательство Калифорнии запрещает использовать при регистрации имени какие-либо другие графические символы, кроме 26 букв английского алфавита. Исключение составляет апостроф.

Спустя месяц после рождения сына, 30 мая, с космодрома в штате Флорида (США) стартовала ракета Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту (миссия Crew Demo-2). Это первый в истории космический запуск, осуществленный частной компанией SpaceX, основателем которой является Маск.

Теги: США, Илон Маск, ракета, Мей Маск, Граймс, XÆA-12
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