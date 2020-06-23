"Илон так счастлив!" Мама Маска показала, как он играет со своим сыном. Видео

72-летняя мать американского предпринимателя Илона Маска, Мэй Маск, записала на видео момент общения своего сына с полуторамесячным внуком по имени X AE A-XII.

Полуторамесячный сын Маска внимательно разглядывал лицо отца, когда тот держал его на руках Скриншот: mayemusk / instagram

72-летняя мать американского предпринимателя Илона Маска, Мэй Маск, на своей странице в Instagram разместила короткое видео, на котором запечатлены ее сын и полуторамесячный внук по имени X AE A-XII.

"Илон и Х", – лаконично подписала ролик мама Маска.

На видео Маск общается со своим сыном, который в это время внимательно разглядывает лицо отца.

"Илон, наверное, так счастлив!" – отреагировали на видео фолловеры Мэй Маск.

"Где Илон находит время?" – удивляются подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Elon and X Публикация от Maye Musk (@mayemusk) 22 Июн 2020 в 12:02 PDT

Маск стал отцом в шестой раз 4 мая 2020 года – канадская певица Граймс родила ему сына.

Изначально родители заявили, что назвали ребенка именем XÆA-12. Вскоре Граймс сообщила, что они с Маском изменили написание имение, сохранив его произношение. По словам Граймс, имя ее сына после изменений пишется как Х Æ A-Xii.

Заменить арабские цифры на римские родителей вынудил закон штата Калифорния – местное законодательство запрещает использовать при регистрации имени какие-либо другие графические символы, кроме 26 букв английского алфавита. Исключение составляет апостроф.

В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII.

Маск во время интервью американскому телеведущему Джо Роган показал, как нужно произносить имя сына.

По словм Граймс, каждый символ в имени ребенка имеет свое значение. "X – неизвестная переменная; Æ – так по-эльфийски произносится AI (искусственный интеллект и/или любовь); A-12 – предшественник нашего любимого самолета SR-17. Без оружия, без брони – только скорость. Хорош на поле боя, но без насилия. А – это Archangel, моя любимая песня", – написала она на своей странице в Twitter 6 мая.