Маск встретился с внуком и правнуком украинского авиаконструктора Королева

"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей с сыном благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon", – написал он.

Также Королев пожелал Маску и дальше продолжать двигать мир вперед.