50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений

В мае 2020 года у Граймс и Маска родился сын Фото: Elon Musk / Twitter

По словам Маска, они с Граймс после расставания как пары продолжают вместе воспитывать общего сына и поддерживают между собой хорошие отношения.

В комментарии таблоиду Маск заявил, что они "по-прежнему любят друг друга, часто видятся и находятся в прекрасных отношениях".

Он отметил, что причиной расставания стало то, что проекты SpaceX и Tesla требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе.

При этом Маск подчеркнул, что в тот момент, когда он давал комментарий изданию, его экс-возлюбленная находилась с их сыном в соседней комнате.