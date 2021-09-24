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24 сентября, 2021
 
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50-летний Илон Маск и 33-летняя Граймс расстались после трех лет отношений

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В мае 2020 года у Граймс и Маска родился сын
В мае 2020 года у Граймс и Маска родился сын
Фото: Elon Musk / Twitter

50-летний основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск и 33-летняя канадская певица Граймс (Клэр Буше) расстались после трех лет отношений. Об этом со ссылкой на заявление Маска 24 сентября сообщил американский таблоид Page Six.

По словам Маска, они с Граймс после расставания как пары продолжают вместе воспитывать общего сына и поддерживают между собой хорошие отношения. 

В комментарии таблоиду Маск заявил, что они "по-прежнему любят друг друга, часто видятся и находятся в прекрасных отношениях". 

Он отметил, что причиной расставания стало то, что проекты SpaceX и Tesla требуют от него присутствия в штате Техас и заграничных командировок, а Граймс в основном находится в Лос-Анджелесе.

При этом Маск подчеркнул, что в тот момент, когда он давал комментарий изданию, его экс-возлюбленная находилась с их сыном в соседней комнате. 

Контекст:

Маск и Граймс состояли в отношениях с 2018 года. В мае 2020 года у пары родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело XÆA-12. 

Теги: дети, Илон Маск, семья, развод, Граймс
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