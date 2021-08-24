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24 августа, 2021
 
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Возлюбленная Илона Маска певица Граймс высказалась об их отношениях

В отношениях с Маском Граймс состоит с 2018 года
В отношениях с Маском Граймс состоит с 2018 года
Фото: grimes / Instagram l

Канадская певица Граймс (Клэр Буше, а позже – Си Буше) 21 августа в TikTok разместила короткий ролик, в котором заявила фолловерам, что не является приложением своего возлюбленного, основателя американских компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, а также попросила не преследовать ее в сети.

"Прекратите преследовать меня в этом приложении из-за фейковых новостей. И да, я не являюсь официальным представителем своего бойфренда", – говорится в титрах к ролику.

На видео Граймс запечатлена с собакой-роботом на руках. В финале ролика она заносит над ней кинжал.

Контекст:

Граймс – канадская певица, музыкант, автор песен, продюсер и художница. Дебютный альбом артистки Geidi Primes вышел в 2010 году. Презентация последнего на данный момент, пятого, альбома Miss Anthropocene состоялась в 2020 году.

Летом 2019 года издание People сообщило, что Граймс перенесла операцию по удалению части глазного яблока в ходе экспериментальной операции по лечению сезонной депрессии. В мае 2021-го артистка была госпитализирована с приступом панической атаки.

В отношениях с Маском Граймс состоит с 2018 года. В мае 2020 года у пары родился сын. В свидетельстве о рождении указано, что ребенка зовут X AE A-XII, хотя изначально его имя выглядело как XÆA-12. 

Теги: Илон Маск, певица, Граймс
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Возлюбленная Илона Маска певица Граймс высказалась об их отношениях
Возлюбленная Илона Маска певица Граймс высказалась об их отношениях
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