Возлюбленная Илона Маска певица Граймс высказалась об их отношениях

В отношениях с Маском Граймс состоит с 2018 года Фото: grimes / Instagram l

"Прекратите преследовать меня в этом приложении из-за фейковых новостей. И да, я не являюсь официальным представителем своего бойфренда", – говорится в титрах к ролику.

На видео Граймс запечатлена с собакой-роботом на руках. В финале ролика она заносит над ней кинжал.