Маск фотографией своей собаки спровоцировал рост курса криптовалюты Shiba Floki

У Маска уже три собаки: Флоки, Гэтсби Маск и Марсианин Марвин Фото: EPA

"Флоки прибыл", – написал в посте Маск.

Floki has arrived pic.twitter.com/2MiUKb91FT — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2021

Криптовалюта Shiba Floki до публикации Маска торговалась по $0,000000005, через сутки курс монеты вырос более чем на 1500%, написало НВ.

По состоянию на 15 сентября цена Shiba Floki составляет $0,0000068. Об этом свидетельствуют данные биржи coincost.

Скриншот: coincost.ne

Маск в марте 2021 года пообещал завести щенка породы сиба-ину. Тогда многие решили, что это шутка или реклама криптовалюты.

У Маска есть еще две собаки – Гэтсби Маск и Марсианин Марвин, а также кот Шредингер. В посте, посвященном Флоки, предприниматель в комментариях сообщил, что сиба-ину пока не подружился с другими собаками.

They are … not yet friends — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2021