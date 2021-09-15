Маск фотографией своей собаки спровоцировал рост курса криптовалюты Shiba Floki

"Флоки прибыл", – написал в посте Маск.
Floki has arrived pic.twitter.com/2MiUKb91FT— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2021
Криптовалюта Shiba Floki до публикации Маска торговалась по $0,000000005, через сутки курс монеты вырос более чем на 1500%, написало НВ.
По состоянию на 15 сентября цена Shiba Floki составляет $0,0000068. Об этом свидетельствуют данные биржи coincost.
Маск в марте 2021 года пообещал завести щенка породы сиба-ину. Тогда многие решили, что это шутка или реклама криптовалюты.
У Маска есть еще две собаки – Гэтсби Маск и Марсианин Марвин, а также кот Шредингер. В посте, посвященном Флоки, предприниматель в комментариях сообщил, что сиба-ину пока не подружился с другими собаками.
They are … not yet friends— Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2021
Маск 20 августа поднялся с третьего на второе место среди богатейших людей мира по версии Forbes. Состояние Маска оценивается в $177,1 млрд. Он обогнал французского магната Бернара Арно, который занимал второе место.