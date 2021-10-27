"Впервые не член Евросоюза". Кулеба сообщил, что Украина сегодня возглавит стратегию ЕС для Дунайского региона

"Стратегия внешнеполитической деятельности Украины утверждает наше государство как активного участника международной политики. Мы больше не ждем, что нас куда-то пригласят, мы берем инициативу на себя. Особенно в собственном регионе, где мы воплощаем амбициозную внешнюю политику и развиваем соседство. И вот конкретное свидетельство – сегодня Украина официально возглавит стратегию Европейского союза для Дунайского региона на следующий год", – сказал он.

По словам дипломата, торжественная церемония передачи председательства от Словакии Украине состоится в Братиславе, главой украинской делегации на этом мероприятии станет заместитель министра развития общин и территорий Украины Игорь Корховый.

"Украина станет первым государством, которое, не являясь членом Евросоюза, будет координировать деятельность 14 стран бассейна реки Дунай и реализацию стратегических инициатив ЕС в регионе. Украина будет участвовать в формировании региональной политики Евросоюза на уровне государств – членов ЕС", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что происходящее свидетельствует об утверждении Украины "как европейского игрока в Центральной Европе", и назвал это "важной и ответственной миссией", которая продлится до конца 2022 года.