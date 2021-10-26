ГОРДОН
 
 
МИР

"Выезжают и самостоятельно". Кулеба рассказал, сколько еще украинцев хотят покинуть Афганистан

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Мы своих в беде за границей не бросаем
Кулеба: Мы своих в беде за границей не бросаем
Фото: mfa.gov.ua

Из Афганистана хотят выехать еще около 130 украинцев, сообщил 26 октября в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос пользователя соцсети.

"Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали", – написал он.

Министр отметил, что некоторые украинцы "уезжают и самостоятельно".

"За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан", – объяснил Кулеба.

Контекст:

Эвакуация из Афганистана началась из-за ухудшения ситуации с безопасностью в этой стране на фоне вывода американских войск, который начался в апреле и завершился в августе.

К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября Кулеба говорил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, и отметил, что это число постоянно меняется.

В Государственную миграционную службу Украины с заявлением о признании беженцем обратились 370 граждан Афганистана. Ни один из них по состоянию на 9 сентября этот статус еще не получил, сообщили в МВД.

Украина организовала несколько эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, до 23 сентября эвакуировали более 650 человек (граждан Украины и иностранцев).

23 сентября в Украину прибыл еще один борт с 96 эвакуированными из Кабула. 30 из них – украинцы и члены их семей, девять человек с правом на постоянное проживание в Украине, остальные – граждане других стран.

Всего Украина вывезла из Афганистана около 900 человек, рассказывал президент Владимир Зеленский 3 октября.

24 сентября МИД Украины сообщал, что располагает информацией об около 100 украинцах, которые хотят эвакуироваться из Афганистана. По информации МИД, Главное управление разведки Минобороны планирует организовать еще один эвакуационный рейс из Кабула.

Теги: Афганистан, эвакуация, Дмитрий Кулеба, талибы, украинцы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Папина копия", "Красавчик". Виктор Павлик показал новую фотосессию с четырехмесячным сыном
"Папина копия", "Красавчик". Виктор Павлик показал новую фотосессию с четырехмесячным сыном
Ким Кардашян в новой рекламе взобралась в белье на стол
Ким Кардашян в новой рекламе взобралась в белье на стол
  Полякова сообщила, что ее дочь перенесла срочную операцию
  Полякова сообщила, что ее дочь перенесла срочную операцию
  Как приготовить печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин. Рецепт
  Как приготовить печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин. Рецепт
  "Она очень любит свое мнение". 38-летний сын Повалий высказался о своей матери
  "Она очень любит свое мнение". 38-летний сын Повалий высказался о своей матери
"Правду не удаляют". Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на "Танцах со звездами" он был выпивший
"Правду не удаляют". Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на "Танцах со звездами" он был выпивший
В сети показали гуляющую по магазину Пугачеву. Видео
В сети показали гуляющую по магазину Пугачеву. Видео
Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами
Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами
  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту
  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова выпустила ролик под трек Morgenstern
"Какой ужас! Как надо ненавидеть маленьких девочек!", "Жесть". Волочкова выпустила ролик под трек Morgenstern
Жена Остапчука в мини-шортах подняла ногу перед камерой. Он отреагировал
Жена Остапчука в мини-шортах подняла ногу перед камерой. Он отреагировал
"Сисяндры огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
"Сисяндры – огонь", "Кайфовая сучка". Мейхер в прозрачном костюме исполнила секси-танец
  24-летняя дочь Кузьмы ответила Осадчей, почему спустя два года после свадьбы у нее нет детей
  24-летняя дочь Кузьмы ответила Осадчей, почему спустя два года после свадьбы у нее нет детей
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
Звезда "Великолепного века" Узерли оголилась полностью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Он смотрит ей на сиськи". Звезда сериала "Школа" Тринчер показала новые фото с бойфрендом
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS