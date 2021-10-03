Украина эвакуировала из Афганистана 900 человек – Зеленский

"Все видят, что наши военные на высоком уровне. Особенно все это оценили после возвращения 900 человек из Афганистана – граждан Украины и граждан других государств", – сказал президент.

Он отметил ,что группа "не потеряла ни одного человека" как среди тех, кого эвакуировали, так и в своих рядах.

"Что важно: группа 29-30 людей 900 человек вывела. Я считаю – молодцы. И все увидели высочайший уровень", – сказал Зеленский.