Из Винницы в Киев вертолетом доставили донорское сердце для 12-летней девочки

Вертолет долетел из Винницы в Киев за 50 минут Фото: vn.npu.gov.ua

Почки и печень от того же винницкого донора на авто с сопровождением патрульной полиции срочно транспортировали в столицу для пересадки другим больным.

Почки пересадили в клинике "Охматдет" двум девочкам в возрасте 12 и 17 лет. Печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже около месяца находилась в критическом состоянии в реанимации.

По информации Общественного, донор погиб 27 сентября в ДТП в Винницкой области, его родные разрешили взять органы для трансплантации. Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что донору было 38 лет, он "в результате несчастного случая получил травмы, несовместимые с жизнью".

Министр уточнил, что донорское сердце для девочки доставили в столицу полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 в рамках проекта аэромедицинской эвакуации. Вертолет долетел из Винницы за 50 минут.

"Только что закончилась операция по пересадке сердца 12-летней девочке, которая потеряла бы свою жизнь, если бы этого не произошло в ближайшее время. Сердце уже бьется в ее груди!" – написал Монастырский.

21 сентября во Львове впервые в Украине провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку, рассказал генеральный директор Института сердца Борис Тодуров, участвовавший в операции.