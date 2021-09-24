"Второй день с новым сердцем". 13-летний мальчик, которому пересадили сердце во Львове, рассказал о самочувствии после трансплантации

"Второй день с новым сердцем! Чувствую себя гораздо лучше", – написал подросток в первом посте.

Скриншот: iitsmaxx_xx / Instagram

Заславец отметила, что Максим – первый ребенок, которому сделали такую операцию в Украине. Она рассказала, что парень уже встает и мечтает как можно скорее вернуться домой.

О том, что в Украине впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку, рассказал 21 сентября генеральный директор Института сердца Борис Тодуров, участвовавший в операции. Он отметил, что во Львовской клинической больнице скорой помощи провели несколько трансплантаций – сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза.

Директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук сообщил, что все эти операции стали возможны благодаря одному донору – 54-летнему мужчине, который скончался от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.

"Сердце пересадили 13-летнему мальчику с Волыни, из села Зарудцы. Он болел с июля. Последний месяц ребенок был в реанимации, последние две недели – у нас. Состояние парня было критическим, и счет шел на дни", – рассказал Самчук.

Роговицу глаза получил 69-летний мужчина из Прикарпатской области, который практически потерял зрение и мечтал вернуть его, чтобы "видеть внуков, ходить за грибами, играть в футбол".

Легкие были пересажены 56-летнему львовянину, более десяти лет страдавшему хронической болезнью легких и последние четыре года почти не выходившему из квартиры.