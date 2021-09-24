"Второй день с новым сердцем". 13-летний мальчик, которому пересадили сердце во Львове, рассказал о самочувствии после трансплантации

"Второй день с новым сердцем! Чувствую себя гораздо лучше", – написал подросток в первом посте.
Заславец отметила, что Максим – первый ребенок, которому сделали такую операцию в Украине. Она рассказала, что парень уже встает и мечтает как можно скорее вернуться домой.
О том, что в Украине впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку, рассказал 21 сентября генеральный директор Института сердца Борис Тодуров, участвовавший в операции. Он отметил, что во Львовской клинической больнице скорой помощи провели несколько трансплантаций – сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза.
Директор Львовской клинической больницы скорой помощи Олег Самчук сообщил, что все эти операции стали возможны благодаря одному донору – 54-летнему мужчине, который скончался от инсульта. Его семья дала согласие на забор органов.
"Сердце пересадили 13-летнему мальчику с Волыни, из села Зарудцы. Он болел с июля. Последний месяц ребенок был в реанимации, последние две недели – у нас. Состояние парня было критическим, и счет шел на дни", – рассказал Самчук.
Роговицу глаза получил 69-летний мужчина из Прикарпатской области, который практически потерял зрение и мечтал вернуть его, чтобы "видеть внуков, ходить за грибами, играть в футбол".
Легкие были пересажены 56-летнему львовянину, более десяти лет страдавшему хронической болезнью легких и последние четыре года почти не выходившему из квартиры.
В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут внести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.
Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.
По данным Министерства здравоохранения Украины, за шесть месяцев 2021 года украинские медики выполнили 126 операций по трансплантации органов. За полгода были сделаны 93 пересадки почки, 22 пересадки печени, 11 пересадок сердца.
Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.