В Черкассах впервые в истории Украины врачи пересадили костный мозг взрослому пациенту от неродственного донора

Операцию провели в Черкасском онкодиспансере.

"Костный мозг привезли из-за границы. Почти месяц врачи держали это в секрете, но завтра наконец готовы обо всем рассказать и показать своего первого пациента", – говорится в сообщении.

ОГА анонсировала визит в онкодиспансер министра здравоохранения Виктора Ляшко и главы профильного подкомитета Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Оксаны Дмитриевой.

"До этого времени все взрослые украинцы с раком крови или апластической анемией, которым нужна была донорская трансплантация костного мозга, должны были ехать за границу. Это очень дорого. От $110 тыс. Только в прошлом году наше государство направило в иностранные клиники за трансплантацию костного мозга 413 млн грн. Отправлено 139 взрослых украинцев. В этом году – уже 273 млн грн и 91 взрослый украинец. А эта трансплантация в Черкассах означает, что в ближайшей перспективе наши граждане больше не должны будут ехать за границу. Украинцев будут спасать в Украине", – подчеркнули в пресс-службе.