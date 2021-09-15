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В Черкассах впервые в истории Украины врачи пересадили костный мозг взрослому пациенту от неродственного донора

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Операцию провели месяц назад
Операцию провели месяц назад
Фото: depositphotos.com

В Черкассах впервые в истории страны врачи пересадили костный мозг взрослому пациенту от неродственного донора. Об этом сообщила пресс-служба Черкасской облгосадминистрации 15 сентября.

Операцию провели в Черкасском онкодиспансере.

"Костный мозг привезли из-за границы. Почти месяц врачи держали это в секрете, но завтра наконец готовы обо всем рассказать и показать своего первого пациента", – говорится в сообщении.

ОГА анонсировала визит в онкодиспансер министра здравоохранения Виктора Ляшко и главы профильного подкомитета Верховной Рады, нардепа от "Слуги народа" Оксаны Дмитриевой.

"До этого времени все взрослые украинцы с раком крови или апластической анемией, которым нужна была донорская трансплантация костного мозга, должны были ехать за границу. Это очень дорого. От $110 тыс. Только в прошлом году наше государство направило в иностранные клиники за трансплантацию костного мозга 413 млн грн. Отправлено 139 взрослых украинцев. В этом году – уже 273 млн грн и 91 взрослый украинец. А эта трансплантация в Черкассах означает, что в ближайшей перспективе наши граждане больше не должны будут ехать за границу. Украинцев будут спасать в Украине", – подчеркнули в пресс-службе.

Контекст:

По данным Министерства здравоохранения Украины, за шесть месяцев 2021 года украинские медики выполнили 126 операций по трансплантации органов. За полгода было выполнено 93 пересадки почки, 22 пересадки печени, 11 пересадок сердца.

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.

Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.

Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черкассы, трансплантация, онкология, Минздрав, Оксана Дмитриева, Виктор Ляшко
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