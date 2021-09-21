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В Украине впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку – Тодуров

Операция прошла во Львовской больнице скорой помощи
Операция прошла во Львовской больнице скорой помощи
Скриншот: Борис Тодуров Официальная страница / Facebook

Генеральный директор Института сердца Борис Тодуров рассказал о своей 20-й операции по трансплантации органов. Видео операции он опубликовал на своей странице в Facebook 21 сентября.

"Впервые в Украине. Трансплантация сердца ребенку 13 лет", – написал Тодуров. 

Операция прошла во Львовской больнице скорой помощи. В этот день в ней, по словам Тодурова, провели трансплантации сердца, легких, печени, почек, роговицы глаза – работала совместная команда киевских, львовских и польских специалистов.

"Десятки специалистов из разных центров работают четко по минутам как отлаженный механизм. Горжусь своими коллегами. Спасибо, друзья, за отличную работу. Это моя 20-я трансплантация", – добавил Тодуров.

Контекст:

Тодуров возглавляет Институт сердца (ранее учреждение называлось Киевский городской центр сердца) с 2008 года.

Первую операцию на сердце сделал в возрасте 22 лет – оперировал трехлетнего ребенка с врожденным пороком сердца. На сегодняшний день провел порядка 14 тыс. операций.

В 2001 году впервые в Украине совершил трансплантацию сердца человека, а спустя 15 лет провел первую в Украине операцию по имплантации механического сердца.

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман Тодуров говорил, что проводит 700 операций в год, а самый маленький его пациент весил 600 грамм.

По данным Министерства здравоохранения Украины, за шесть месяцев 2021 года украинские медики выполнили 126 операций по трансплантации органов. За полгода было выполнено 93 пересадки почки, 22 пересадки печени, 11 пересадок сердца.

В Украине с 2019 года действует закон, разрешающий трансплантацию органов. В нем говорится, что каждый совершеннолетний гражданин Украины может согласиться на посмертное донорство. Информацию об этом могут занести в паспорт или удостоверение водителя, также сведения о согласии на посмертное донорство в обязательном порядке будут внесены в Единую государственную информационную систему трансплантации. Эта система начала работать 1 января 2021 года.

Минздрав рассчитывает, что в текущем году в Украине проведут не менее 250 операций по трансплантации органов. В 2019 году в стране провели 78 подобных операций, а в 2020-м – 118.

Трансплантацией органов в Украине сейчас занимаются медучреждения в Киеве, Запорожье, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Черкассах и ряде других городов. При этом в Минздраве отмечали, что медикам не хватает донорских органов.

Теги: Львов, больница, Борис Тодуров, дети, трансплантация, ребенок
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