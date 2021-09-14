Все областные больницы в Украине в 2022–2023 годах оборудуют вертолетными площадками – Ляшко

В рамках проекта диспетчер центров экстренной медицинской помощи может инициировать вопрос об аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями Фото: Виктор Ляшко / Facebook

"В экстренной медицине существует правило "золотого часа". Это именно тот промежуток времени после травмы или иного неотложного состояния, когда наибольший шанс спасти пациента от смерти", – написал Ляшко.

Он отметил, что в рамках проекта диспетчер центров экстренной медицинской помощи может инициировать вопрос об аэромедицинской эвакуации больных с неотложными состояниями.

"В рамках программы президента Украины "Большое строительство" на 2022–2023 годы для улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения предусматриваем строительство вертолетных площадок в каждой областной клинической больнице в каждом регионе нашей страны", – подчеркнул Ляшко.

Сейчас, добавил он, для эвакуации используется авиапарк Министерства внутренних дел. Ляшко обсудил с главой МВД Денисом Монастырским дальнейшее сотрудничество по развитию аэромедицинской эвакуации.